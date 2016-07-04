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Анастасия Кулакова

Одноэтажная Америка не по Первому

4 июля 2016

«Вот это и есть Америка! Скрещение двух дорог и газолиновая станция на фоне проводов и рекламных плакатов,»  — я снова перечитываю самое емкое и правдивое описание Соединенных Штатов тридцатых годов, которое мне доводилось видеть. 

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Так заинтересовавшие меня строчки принадлежат Илье Ильфу и выведены его неровным размашистым почерком на обороте фотокарточки, сделанной во время их с Петровым легендарного путешествия в Новый Свет.  Этот снимок вместе с десятками других лег в основу уникального совместного проекта ММСИ и музея Михаила Булгакова «Одноэтажна Америка: основано на реальных событиях».

Четыре зала музея на Тверском обзавелись неоновыми вывесками всех мастей, двойной сплошной прямо на полу и телефонными трубками у стеклянных витрин с одной-единственной целью  —  сделать гостя выставки полноправным участником тех событий. И это сработало. Всматриваясь в трогательные строчки писем писателей, чьи имена прочно ассоциируются с сатирой, многое переосмысляешь. Вместе с ними ждешь ответа из дома, подмечаешь особенности американской ментальности и снова открываешь в себе способность удивляться мелочам.

Кстати, о мелочах: в рукописных заметках Ильфа можно рассмотреть не только главы будущей книги, но и упоминания о знаковых событиях эпохи. Например, первой выставки работ Ван Гога в США.

Для тех, кто всматриваться не привык и знаком с маршрутом Ильфа и Петрова только по циклу передач Первого канала, организаторами был приготовлен сюрприз: фрагменты книги специально для выставки озвучили  Владимир Познер и Иван Ургант.

Вслед за Ильфом и Петровым двигаясь от Нью-Йорка к Голливуду и восточному побережью, поддаешься легкому «курортному» настроению. Оттого посещение последнего зала экспозиции, комнаты-постскриптума, вызывает сильнейшие эмоции. Здесь разворачивается печальный финал этой истории: конфискация «Форда», война, смерть обоих писателей. И только взгляд на копии «Одноэтажной Америки», переведенной на множество языков мира, ненадолго успокаивает расчувствовавшегося посетителя.

Теги: Спецпроект / Русский Репортер / Школа РР
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