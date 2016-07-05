FOLK SUMMER FEST 2016

Антидепрессант, оазис творчества, колыбель современной фолк-культуры или центр веселья и летнего праздника свободы? Никаких «или» - только всё вместе и сразу! Именно за этим люди едут на FOLK SUMMER FEST со всей страны из стран ближнего и дальнего зарубежья. Их объединяет любовь к фолк музыке, року и национальным традициям прошлых лет. Фестиваль уже имеет статус «международного» – за прошедшие годы на нем выступили коллективы из десятка стран мира. Из года в год музыкальная программа FOLK SUMMER FEST наращивает обороты, представляя и раскрывая жанр фолка во всех его проявлениях. В 2016-ом она будет представлена коллективами ELUVEITIE (Швейцария), CORVUS CORAX (Германия), SVARTSOT (Дания), КАЛИНОВ МОСТ, ТРОЛЛЬ ГНЁТ ЕЛЬ, КАЛЕВАЛА, НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН, СРУБ и еще несколькими десятками групп, которые выступят на двух музыкальных сценах.