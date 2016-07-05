FOLK SUMMER FEST 2016
Какая движущая сила способна на целых три дня вытащить людей на природу, подальше от суеты обыденной жизни, чтобы они могли по-новому взглянуть на мир вокруг себя, сделать новые открытия и переосмыслить важнейшие вещи?.. Уже три года под девизом «Фолк! Лето! Свобода!» с этим успешно справляется крупнейший тематический фолк-фестиваль страны – FOLK SUMMER FEST. Несмотря на любые невзгоды и сложности, которые могут возникать на нашем жизненном пути, знайте – всё будет ФОЛК!
Антидепрессант, оазис творчества, колыбель современной фолк-культуры или центр веселья и летнего праздника свободы? Никаких «или» - только всё вместе и сразу! Именно за этим люди едут на FOLK SUMMER FEST со всей страны из стран ближнего и дальнего зарубежья. Их объединяет любовь к фолк музыке, року и национальным традициям прошлых лет. Фестиваль уже имеет статус «международного» – за прошедшие годы на нем выступили коллективы из десятка стран мира. Из года в год музыкальная программа FOLK SUMMER FEST наращивает обороты, представляя и раскрывая жанр фолка во всех его проявлениях. В 2016-ом она будет представлена коллективами ELUVEITIE (Швейцария), CORVUS CORAX (Германия), SVARTSOT (Дания), КАЛИНОВ МОСТ, ТРОЛЛЬ ГНЁТ ЕЛЬ, КАЛЕВАЛА, НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН, СРУБ и еще несколькими десятками групп, которые выступят на двух музыкальных сценах.
Настоящая фолк-атмосфера – это именно то, что из года в год предлагает и совершенствует оргкомитет FOLK SUMMER FEST. Как и прежде, гостей фестиваля ждут три незабываемых дня под традиционный аккомпанемент гитар и народных инструментов от лучших представителей фолк-рока. А общества исторической реконструкции сделают досуг гостей (в том числе и самых маленьких «начинающих» фолкеров) максимально насыщенным и интересным. Также в этом году гостей фестиваля ожидает красочный салют и чарующая церемония закрытия. С утра до вечера – ни взрослым, ни детям скучать будет некогда!
FOLK SUMMER FEST 2016 – пора для новых открытий, имен и достижений! Станьте участником событий, присоединяйтесь к нашей дружной фолк-компании!
http://facebook.com/folksummerfestofficial
Билеты, подробности: http://fsf.su
Коммерческая служба, вопросы спонсорства, маркетинга: partner@fsf.su
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