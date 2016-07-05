Бессонница для красоты

Я люблю сказки. Мне 31, а я каждое утро просыпаюсь с чувством Золушки, которая сегодня поедет на бал. Думаю, с этим чувством просыпаются многие женщины, даже если им под 80. Святая наивность.

Мужчины тоже наивны, но по-своему. Например, режиссер Лицейского театра Евгений Бабаш решил просто поэкспериментировать под занавес сезона и за месяц поставил спектакль-коллаж «Путешествие. Бессоница». Быстро и легко. Зритель пошел, заинтригованный уже одной только этой скоростью. И француженкой в главной роли, конечно.

Но в моей голове бессюжетная постановка, собранная из обрывков ночных кошмаров брошенной женщины, вдруг превратилась в сказку про Красную Шапочку, которую соблазняет и кидает беспардонный Волк, съев все мечты о прекрасной любви. А она теперь мучается от бессонницы. Красиво мучается, по-киношному, раскидывая по сцене клочки фотографий и любовных писем. И засыпает под телевизор, где русский хор поет Tombe la neige. Хор, разумеется, с балалайками и медведем. Тоже как в сказке.

- Нет, коллаж, — объясняет Евгений Бабаш после премьеры, — не содержит главных и второстепенных фрагментов. От него нельзя требовать единого смысла. И вообще все сделано для красоты.

Согласна, красоты в «Путешествии. Бессонице» предостаточно: и Аня (Анн-Лор Дюбуа) с чарующе картавым прононсом, и пластичная Бессонница (Татьяна Реснова), и черное шелковое белье, и белое платье в финале. Игра на сцене тоже завораживает — все и правда выглядит так, будто кто-то целый час играет живыми картинками, раскладывая их то так, то эдак. Но как быть со смыслами?

- А в финале зачем она берет ножницы и идет в шкаф? Я не поняла.

- Свадебное платье распаковать. А потом она в нем засыпает. Здорово же? – говорит Евгений.

- Здорово. А я думала, она хотела с собой покончить. И еще напомнило «Труп невесты» Тима Бертона.

- Да нет, она не умерла. Она просто уснула в платье. Это же прикольно! – Евгений не понимает, зачем искать нечто большее. Просто прикольно и красиво.

Это чем-то напоминает Дмитрия Волкострелова с его эпатирующей простотой, которая так и подмывает искать в ней что-то большее. Но у Бабаша, конечно, свой почерк. Свободный, размашистый, но с оглядкой на зрителя – поймет или нет?

Я понимаю. Я просто не хочу верить, что все так просто. Ведь есть же Красная шапочка, есть волк, значит – сказка. И, значит, будет «долго и счастливо». Пусть и не в этот раз.