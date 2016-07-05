Опиум из народа

В городе – весеннее-летнее обострение. Массовый вброс тепла в сибирскую кровь приводит к выбросу серотонина, и Омск накрывает волной поэзии. Еженедельно проходит минимум два литературных вечера, и на каждом собирается до полусотни человек.

Читают стихи где-то половина собравшихся, но упоение и восторг охватывают всех. Само действо напоминает дружескую попойку, только вместо спирта люди наливаются словом и растворяются в экстазе зарифмованных чувств.

Я сижу на одном из вечеров и мучаюсь аллюзиями. Парень лет двадцати с бешенством Маяковского читает стих про отвернувшегося Бога, а коллега по цеху по-ахматовски ломает руки, вещая о нем. Память мечется между «Бродячей собакой» и шестидесятниками, подыскивая теги для каждого, и находит одного Бродского, двух Есениных, трех Мандельштамов, пару Цветаевых и даже пять Полозковых. Разум пытается понять, откуда наш пыльный городишко взял всю эту поэтическую массу?

- Интернет провоцирует всех людей в мире писать стихи. Такого не бывает. Я ничего не смыслю в архитектуре, и я это признаю. Это нормально. А сейчас бытует мнение, что каждый может сесть и написать стих. Печально. Потому что даже некому сказать: «Парень, лучше бы ты хлеб пек. Это тоже классное дело», - отвечает на мой вопрос Диана Арбенина на встрече со студентами ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Там тоже, кстати, звучат стихи.

Мой внутренний критик вторит Арбениной: мода на поэзию не имеет ничего общего с самой поэзией. И ни желание рифмовать «лужи» и «поглубже», ни печать десятка сборников не повод называться поэтом. Это слишком эпичное звание, чтобы награждать им простых фанатиков мейнстрима.

А поэзия продолжает циркулировать по Омску, и на заборах, годами не видавших ничего поэтичнее трех букв, появляются цитаты из Серебряного века. Литературное опьянение достигает апогея. И хмелея от общего настроя, бормочу самой себе: «Ты право, пьяное чудовище! Я знаю: истина в вине».