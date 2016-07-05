«Страна ОЗ»: время выбрасывать ёлки

Такие фильмы публика обычно с ходу относит к категории «не интересно, не смотрю». Российская новогодняя комедия «18+» с Гошей Куценко… Согласитесь, та ещё афиша. Но всё не так, как кажется с первого взгляда. В этом фильме вообще «всё не так» и через одно место

«Страну ОЗ» снял екатеринбургский режиссёр Василий Сигарев. Его имя должно быть известно бурятским театралам – спектакль «Пышка» Буряад театра поставлен по пьесе Сигарева. За неоднозначный подход к обработке классики стоит поближе присмотреться и к новой картине режиссёра.

«Страна ОЗ» не очень удачно зашла в кинотеатры - при бюджете в полтора миллиона долларов картина с трудом собрала пятую часть от этой суммы. Отчасти в этом виноваты пираты, которые выложили комедию в сеть практически одновременно с началом проката. Сигарев был зол, послал представителей Рутрекера в известном направлении, а затем в отместку оперативно передал картину на ТНТ.

Но винить во всех бедах только любителей «покачать с торрентов», конечно, неправильно. Сам фильм, несмотря на положительные отзывы кинокритиков, вызывает неоднозначные чувства. Во всяком случае, в списки типа «100 фильмов, которые должна посмотреть девушка до тридцати» он вряд ли когда-то войдёт.

Немного о сюжете: Новый год на пороге, жители Екатеринбурга хватают на рынке последние ёлки, тратят баснословные суммы на фейерверки, крошат салаты и поглядывают на запотевшие бутылочки в ожидании недельного беспробудного веселья. В этой суматохе провинциалка Ленка Шабадинова (Яна Троянова), которая весь фильм идёт на свой первый рабочий день в киоске, выглядит пришельцем из другого мира.

В эту «волшебную» ночь золушка из Малой Ляли побывает и в больнице, и в «обезьяннике», несколько раз чуть не умрёт. Она встретит совратителя-неудачника, мать и её диванных воинов, богатого красавца под бутиратом, пару снегурочек-проституток, даже мэра Екатеринбурга (настоящего Евгения Ройзмана) и, наконец, прекрасного принца с психическим расстройством и белой собачкой вместо коня. Звучит эпично (а выглядит так смешно, что даже страшно). Такие яркие узнаваемые персонажи, настоящие ходячие архетипы.

Название фильма логично вызывает аллюзию на вымышленную страну из серии книг американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Вслед за этим можно рассматривать главную героиню как девочку Элли, которая мечтает найти дом, Романа (Гоша Куценко) – как Железного Дровосека в поисках сердца, неудавшегося ловеласа-барда (Владимир Симонов) – как Трусливого Льва. А вот мозгов, которые так желал Страшила из сказки, в этой безумном театре в реалистичных кулисах от Василия Сигарева, казалось, никому не хочется, да и не надо.

На протяжении полуторачасового сумасшествия создатели фильма как будто тычут зрителя носом в этот недельный пьяный угар, которым россиян встречает каждый новый год. В начале картины в ритме зажигательного танца нам подносят блюдо, уже немного попахивающее испорченным, в конце же нещадно окунают лицом в остатки тухлого «оливье».

«Страна ОЗ» - комедия неоднозначная, несколько раз рука сама тянется выключить, хочется забыть о ней и больше не вспоминать. Но в какой-то момент зрителя затянет в вязкий омут и отпустит только на финальной песне. Мягкая грусть очистит или хотя бы прикроет собой всё ужасное, что случилось за эти дни, и всё будет так же, как и всегда. Правда, до следующих новогодних каникул.

Фильм Василия Сигарева стопроцентно не для семейных вечерних просмотров. От него веет новогодним настроением, но он не похож на лиричную «Иронию судьбы» или глянцевые «Ёлки» с закадровым смехом. Он в какой-то мере серьёзен, но явно не «Левиафан» или «Дурак». Его называют «чернухой», но это точно не балабановские хорроры. Это фильм о великом пьянстве, но на каком-то другом, более глубоком уровне, в отличие от «Горько» или недавнего «Самого лучшего дня».