Музыкально-кризисные связи

Кризис бьёт по всему, а по индустрии развлечений в первую очередь. В связи с этим, организаторы летних фестивалей смотрят в будущее с опаской, держа в кармане упаковку валерианки или чего-то покрепче, – прежние партнеры отказывают в финансовой поддержке, а для поиска новых тяжёлые времена.

Удержаться на плаву сложно даже таким гигантам, вроде «Усадьбы JAZZ», директор которой просила помощи у себя в фэйсбуке. Что говорить о небольших региональных фестивалях, у большинства из которых в этом году просто нет шансов увидеть свет. Организаторы «Голоса кочевников» в Бурятии прилагают все усилия, чтобы не войти в это большинство.

С самого начала своего существования фестиваль старался быть как можно дальше от демонстрации чистой этники, с национальными костюмами и подобными атрибутами. Арт-директор Наталья Уланова говорит, что кочевники – это люди, которые непрерывно двигаются вперёд. А под такую характеристику можно вписать кого угодно из тех, кто там когда-либо выступал, – от украинцев «ДахаБраха» до Петра Налича и Brazzaville.

Раз от раза «Голос кочевников» звучит всё мощнее. К 2015 году увеличилось количество площадок, концерты шли почти всю неделю, играли НААДЯ, Mgzavrebi, японские барабанщики АSKA, а хедлайнером стал Борис Гребенщиков. Удастся ли восьмому по счёту фестивалю переплюнуть предыдущий, узнаем уже 21-23 июля.

Что касается финансовой стороны, и в сытые времена щедрых компаний в спонсорах замечено не было. Местное министерство культуры выделяет ограниченный бюджет, которого едва хватает покрыть логистику нескольким музыкантам. Почти всех артистов Уланова сначала соблазняет красотами Байкала, а потом уже приглашает на выступление и рассказывает о денежных обстоятельствах. Пока её обаяние и умение убеждать срабатывало. Яркие музыканты из России и Европы, Ямайки или Зимбабве согласны выступать за минимальный гонорар, а то и вовсе за оплаченные самолёт и гостиницу. «Голосу кочевников» в этом плане никакой кризис не страшен.