Услышать Россию

Гроза, ливень, шквалистый ветер. Футболисты играют в каше из травы под стеной воды. Зрители тоже сидят до нитки промокшие: трибуны стадиона хоть и крытые, но все успели порядочно вымокнуть, пока добирались до него, пока проходили кордоны. На мне сухой только парик. В буквальном смысле: кепка с российским гербом тоже промокла, так что, оказавшись на трибуне, я первым делом заменил ее на яркий бело-сине-красный парик болельщика, купленный в аэропорту перед вылетом. «Эрнст Хаппель Штадиум», Вена, 26 июня 2008 года. Чемпионат Европы по футболу, полуфинал. На поле — сборные России и Испании. На трибунах — я и мой парик. Но мы не одни. Мы в море импульсивных людей в желто-красных футболках — испанских болельщиков.

Так вышло, что мои австрийские друзья достали четыре билета на этот матч, один из которых оказался, по их выражению, «в другом секторе». Две подруги не разлей вода со школы и бойфренд одной из них вежливо поинтересовались, не обижусь ли я, если, согласно купленным билетам, посмотрю матч без них. Конечно же, я не мог разлучить пару или отправить одну из девушек в другой сектор. Да и как можно обидеться на людей, пригласивших меня на полуфинал Евро, да еще с участием сборной России? Но «другой сектор» оказался испанским. И это был не то чтобы сектор — полстадиона. Полстадиона болельщиков команды-соперника в полуфинале чемпионата Европы. Конечно, вторую половину занимали болельщики сборной России, но и я, и мои друзья сидели в самой гуще, за воротами, по разные стороны стадиона, и не смогли бы разглядеть друг друга даже в очках.

Но вот очки как раз сборная России весь матч и теряла. Каждый из трех голов в ворота нашей команды как будто бы залетал мне в грудь — настолько яростно прыгали, топали и орали болельщики, что вибрация проходила по трибунам и передавалась по телу. Разумеется, все вокруг смотрели на меня и тыкали пальцем, как будто это я пропускал мячи. Особенно задиристо себя вела компания из трех молодых пацанов гопнического вида, явно приехавших на чемпионат не футбол смотреть: один из них уже был со свежим гипсом на ноге и с костылями. Сначала они показывали мне языки и всякие неприличные жесты, потом что-то кричали мне на испанском, потом начали громко распевать возле моего уха речевки — в общем, всячески мешали мне смотреть матч и портили и без того плохое настроение. Я сначала пытался спокойно объясниться с ними по-английски, а когда понял, что они никакими языками, кроме своего, не владеют, тоже перестал стесняться и стал кричать на них сначала просто по-русски, потом матом. И заметил, как вокруг насторожились стюарты, наблюдая за мной со всех сторон. Я решил перестать реагировать на хулиганов, зная, что в случае чего депортация и последующие проблемы с въездом в Шенген грозят не им, а мне. Но тут один из них срывает мой триколорный парик и кидает его на пол. Я вскочил и, лишь успев услышать откуда-то сверху «Давай мочи их!» и еле разглядев животастого мужика в тельняшке — такого же случайно затесавшегося российского болельщика, размахнулся — как вдруг мой кулак поймал один из мгновенно набежавших стюартов. Но, на мое удивление, вывели со стадиона не меня, а этих троих, включая костылиста, а передо мной извинились — по-испански, конечно.

Когда после матча я рассказал все друзьям, они так удивились: «А ты разве не слышал, как весь матч трибуны кричали «Россия, Россия»? Мы так наорались, что глотки сорвали, пойдем выпьем, полечим их!» До самого утра мы, пытаясь высушить одежду, пили водку, завернувшись в российские флаги. Праздновали небывалый успех сборной, несмотря на проигрыш — как выяснилось, будущим чемпионам. И только об одном я жалел: что весь матч слышал «Эспаньол, Эспаньол!» вместо «Россия, Россия!»

Но все-таки мне довелось услышать скандирование этого слова — причем не на полстадиона, а на весь. На следующем чемпионате Европы, который проходил в 2012 году. И тоже в полуфинале. И тоже с участием испанцев. Несмотря на то, что полуфинал проходил между сборными Португалии и Испании, над сооруженным по самым современным стандартам стадионом «Донбасс-Арена» посреди красивого, цветущего, объятого нежным теплым вечером Донецка, куда футболисты и болельщики прилетали, приземляясь в только что выстроенный шикарный аэропорт, взвивалось, слетая с уст десятков тысяч приехавших на чемпионат россиян и радушно встречавших их украинцев «Рос-си-я, Рос-си-я!»

Как хотелось бы вернуть это время, воскресить эти разрушенные стадион, аэропорт и лоск богатого, по-украински сытого города. Но пока есть более реалистичная мечта: услышать «Россия, Россия!» через два года здесь, в России, на чемпионате мира 2018 года. И тоже желательно в полуфинале с участием сборной России. А потом — в финале.