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Мария Ручьевая

Психотерапевты из Прибалтики

7 июля 2016

В 2016 году Brainstorm выпустила новую песню и видео к ней «Little raindrops».

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Группу Brainstorm можно считать феноменальной: за все время существования со старших классов школы у них не разу не менялся состав. Они записывают песни на трех языках – латышском, английском и русском. Таким образом, некоторые композиции существуют в трех версиях. Но каждая  – не перевод оригинального латышского текста, а самостоятельное произведение по мотивам оригинала. Русские тексты Brainstorm пишет поэт Сергей Тимофеев, а текст новой песни на английском языке написал фронтмен Brazzaville Дэвид Браун.

Кроме этого, Brainstorm выделяются какой-то невинной искренностью. Они не боятся быть хорошими и чувствительными. Их тексты на первый взгляд простые как три копейки, не изобилующие метафорами, рассказывают о трагичности жизни, оставаясь светлыми. И эта невинная простота их, кажется, тоже не смущает.

«Счастья не существует, есть только прекрасные моменты, которые могут спасти нас, осветить путь сквозь страхи и тревоги и привести нас домой» - поет Ренарс Кауперс в «Little raindrops», песне выпущенной в 2016 году .

Музыка и лирика Brainstorm терапевтичны, потому что в них есть место страхам и тревогам, присущим всем, даже, в целом, счастливым людям. Brainstorm просто поют о сложных переживаниях, разделяя этот опыт со своими слушателями, избавляя их от чувства одиночества и изоляции в обществе, где людям иногда трудно не только говорить о чувствах, но и различать их внутри себя.

Когда ставишь на play очередную песню Brainstorm, можешь вдруг почувствовать, как будто кто-то треплет тебя по плечу и утешает:  «Время летит, это пугает, порой на каждого из нас накатывает неясная тревога или тоска, люди полны страха, боятся потерять что-то важное, не успеть что-то важное, ты не один…»

 

Теги: Русский Репортер / Спецпроект / Школа РР
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