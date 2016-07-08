Гиперлокальные городские новости

Пляжный сезон на Неве

Прогуливаясь по набережной Невы близ Петропавловской крепости в мае, можно было видеть парадоксальную картину. Туристы в джинсах, кроссовках и в куртках ходили по песку мимо загорающих в одних купальниках питерцев. Те наслаждались солнцем, лениво переворачивались с одного бока на другой, и будто не чувствовали легкого, но прохладного ветра с Невы. "Удивительная русская душа", - скажете вы. "А разве холодно?", - ответит женщина в купальнике. Некоторые голые люди на пляже озаботились о своём здоровье, и надели носки. По их собственному объяснению - чтобы не заболеть.

Анастасия Павлова, Санкт-Петербург

В Кимрах найдена улица с безупречным асфальтом

Плохие дороги были и остаются общеизвестной проблемой города Кимры Тверской области. Но на днях я обнаружил на улице Володарского, по правую сторону от моста через Волгу, отрезок дороги, который заасфальтирован безупречно. Никаких ямок и заплаток, гладкое покрытие. Главный вопрос – как так получилось? Урбанист Вадим предположил, что эта дорога ведет к яхт-клубу, и здесь-то собака и зарыта. Но достоверную причину появления «аномальной зоны» еще надо расследовать. Доказательство – фото хорошего асфальта на улице Володарского – прилагаю к сообщению.

Алексей Храпов, Кимры

Опять не спросили

В апреле возле метро «Молодежная» рабочие устанавливали новые белые шатры для ярмарки выходного дня. Это замена старых зеленых палаток. Внешне выглядит вполне достойно.

- Мы с женой вчера с температурой слегли из-за этих шатров, - жалуется тем временем продавец, чья палатка стоит почти в самом конце шатра. - Сквозняк везде бешеный, это не только на нашем месте. Ведь когда шатры поставили, нас никто и не спрашивал. Раньше как было: палатка своя, там печечка, газовая плиточка. А теперь и нам холодно, так у нас еще и клубника вся замерзла.

В пресс-службе департамента торговли и услуг района меня заверили, что с продавцами советовались, а на сквозняки, хоть и есть жалобы, но их пока очень мало.

- Вы посмотрите зато как сейчас красиво. Редисочка к редисочке! - убеждает Виталий Белозеров, глава пресс-службы департамента. - Вы видели раньше, на что это было похоже? Мы же им и прилавки новые поставили. Если люди болеют, надо теплее одеваться и пить таблетки. А если где-то конкретно дует, то обязательно надо жаловаться администратору, он доводит до руководства ГБУ «Столичные ярмарки». Надо просто выехать на место, посмотреть, может, шатер немножко сдвинуть…

Судя по всему, в мэрии правда хотели как лучше, но получилось как всегда, потому что продавцам сделали как лучше, но их мнения об этом не спросили.

Елизавета Червякова, Москва

В булочную на Феррари

Автомобиль Феррари от одной прокатной компании можно было увидеть в центре Москвы на улице Неглинной. Машина стояла позади колонны из младших братьев, Хендай Солярис, которые сдавались в прокат по 7 рублей за минуту. Люди проходили мимо одиноких серо-оранжевых Солярисов и толпились у спорткара. С интересом разглядывали гоночный двигатель на месте багажного отсека. Садились за руль спортивного автомобиля и фотографировались.

Главный вопрос людей звучал так: «Вы сдаете Феррари на прокат?»

Оказалось, что да, но такое право получала только пятерка самых активных пользователей Хендай Солярис, они по итогам месяца могут кататься на Феррари два часа в компании с инструктором.

Когда-то кольт уравнял людей в правах на диком западе. Айфон стер различия между средним классом и богачами в отношении телефонов. Прокатные компании автомобилей делают такую же заявку касательно машин, если вскоре любой сможет взять Феррари, чтобы прокатиться в булочную на десять минут. Грань между внешними различиями у людей постепенно стирается, а что будет с внутренним миром?

Иван Носатов, Москва

Нестрогий больничный режим

В московской больнице №Xрасписание очень строгое, еду держать у себя нельзя, есть можно только в столовой. Но входя в палату понимаешь, не все так просто. На тумбочках стоит еда, в обед пациенты спокойно уносят еду из столовой в палату, а охранник может до десяти вечера выпустить на улицу покурить. Только медсестра заходит вечером и говорит:

- Вы уберите, пожалуйста, все внутрь тумбочек, чтобы ничего кроме воды на поверхности не стояло, а то с утра будет обход!

Люди объединяются, помогая друг другу не умереть от голода перед лицом беспощадной больничной системы.

Анна Лощакова, Москва

Автобусный привет из прошлого

Всю сознательную жизнь проезд в общественном наземном транспорте города Москвы я оплачивала у окошка водителя. В день моего первого знакомства с Санкт-Петербургом я по-настоящему была удивлена существованием кондукторов в мире. Не то, что бы я не знала об их существовании, но я считала, что эта профессия давно исторический факт, как профессия кучера или брадобрея.

Первый раз в жизни у меня в руках оказался проездной билет: кусочек тонкой бумаги и шестизначный номер! Счастливого билетика так и не попалось… Отголоски прошлого можно видеть в самых повседневных вещах.

Анастасия Павлова, Санкт-Петербург

Про турникменов забыли

Прямо перед чистым четвергом по району Перово города Москвы гулял стойкий запах краски. Были окрашены заборы, скамейки, дома, даже детские площадки, сделанные не из железа, а из пластика. От любопытных людей все отгородили красно-белой лентой, словно на месте преступления. Из всего вокруг непокрашенными остались лишь две перекладины, на которых обычно подтягиваются любители спорта. И то ли про турникменов забыли, то ли решили, что они не захотят пропускать целый день тренировок из-за окрашенных турников.

Полина Поваренкина, Москва

Забота о птицах в городе

В Мурманске появились красивые кормушки для птиц. Жители города подкармливали птиц и раньше, но, в основном, делали скворечники из картонных упаковок от сока и пластиковых бутылок. В последнее же время появилось много кормушек, сколоченных из фанеры. А на Рябиновой аллее какой-то энтузиаст установил красивый деревянный скворечник, наверное, ему было важно порадовать не только птиц, но и людей.

Мария Ручьевая, Мурманск

Концерт, на котором не спят

Шестой год подряд в детскую музыкальную школу в Междуреченске приезжает дуэт баянистов из Новосибирска. На концерт дети пришли с родителями, были заняты все сидячие места, многие стояли в дверях. Музыканты сами вели свой концерт.

— А вы любите страшные сказки? – спрашивали они детей.

— Да! — кричали дети.

— Тогда вам должно понравиться следующее произведение. Прокофьев, «Наваждение».

Потом баянисты играли джаз, потом «Деревенские наигрыши», а завершили лезгинкой.

— А я впервые не заснул на концерте, — сказал в конце восьмилетней Руслан Гречанников.

Дарья Гречанникова, Междуреченск

Смущенное ОБЖ

Офицеры МЧС провели открытые уроки ОБЖ для московских школьников, приуроченные к Дню пожарной охраны. В программе были история пожарной охраны, информация о тридцатилетней годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, а еще видеофильмы «Осторожно огонь!», «Пожар от забытого электроприбора».

Ученики кажутся то ли скучающими, то ли смущенными большим количеством новых и таких же смущенных взрослых, выполняющих плановые мероприятия. В отчете потом было написано: «Уроки были очень интересны и содержательны по своей информации».

Правда, говорят, несколько школьников после урока подошли и спросили: что нужно делать, чтобы стать настоящим пожарным.

Гульнара Гарафиева, Москва

Люди узнали, что волка можно понять

Двести пятьдесят человек собрались в культурно-просветительском центре Архэ послушать лекцию Ясона Бадридзе «Формирование мышления у волка». Он с самого начала сказал, что надеется поговорить не только о волках, но и об эволюции мышления вообще. Вопросы после лекции заняли столько же времени, сколько она сама. Узнав, что у волков столько общего с людьми, люди попытались найти еще больше сходства, они спрашивали: «Боится ли волк смерти?», «Существует ли у волков талант?», «Знакомо ли им чувство несправедливости, чувство стыда, совесть?». На последний вопрос Ясон Бадридзе ответил: "Мораль придумал человек, на каждом шагу все десять заповедей и нарушая. К счастью, у животных такого нет", - и улыбнулся. Исторически у человечества понятно какие отношения с волками, это отражается в нашей культуре. И когда вдруг люди видят животных, к которым имеют предубеждение, с другой стороны и восхищаются ими - уверен, это увеличивает наше доверие к миру вообще.

Алексей Храпов, Москва

Тяжелые роды чарки

Вчера вечером моя подруга с воплями родила горшок. Он получился неказистый, весь разъехался и завалился. Гончар успокоил ее, и, срезав половину горла, умелыми руками придал ему форму винной чарки.

- Не переживай так, - улыбнулся ей гончар Роман. - Это нормально, что что-то заваливается, расплывается, и так далее. Он же даже треснуть может, когда его в печи греешь. Все эти шероховатости и неожиданности - как родинки у человека. Вот японцы, когда достают из печки изделие, всегда произносят слово, которое на русский переводится: «Так вот каким ты решил стать!». Наш горшок вот решил побыть чаркой. Нужно уважать его мнение.

Не все получается таким, как мы хотим, иногда ему надо стать каким оно само решило получиться.

Полина Поваренкина, Москва

Арт-объект на нежилом деревянном доме

На доме по улице Полярные Зори появился яркий, но непонятный арт-объект. Художник не поленился прибить фанеру и даже кусок зеркала к нежилому деревянному дому. Суть художественного сообщения осталась неясной, зато странный арт-объект привлек мое внимание к покосившемуся, очевидно давно нежилому дому, заросшему слоем афиш и объявлений. Этот дом, находящийся в центральном Октябрьском районе города, почему-то никак не снесут… Поэтому пока он, никому не нужный, и служит площадкой для самовыражения.

Мария Ручьевая, Мурманск

Сообщества в пробке

На Калужском шоссе вечные пробки, особенно сейчас, когда идёт его масштабная реконструкция. На "Яндекс. Навигаторе" линия, указывающая мой маршрут, вся красная, а в чате сообщение: "Добавляйтесь в группу «Калужское шоссе»". Я, конечно, видела в социальных сетях группы, посвящённые районам, школам, паркам, но группу, посвящённую шоссе вижу впервые. У сообщества «Калужское шоссе» 1400 подписчиков! И все благодаря тому, что тут каждый день пробки. Люди обмениваются постами об авариях, ремонте, фотографиями, шутками. Оказалось, пробки, где водители, сидя в "железных конях" раздражаются и как будто мешают друг другу, способны сближать людей.

Анастасия Павлова, Москва

Две Европы

В центре Люксембурга на перекрестке в рамках одного фасада произошла эпохальная встреча средневекового европейского искусства с современной городской средой. Кроме моего эстетического вкуса, никто не пострадал.

Мария Гельфанд, Люксембург

В Германии «как в Европе»

В среду утром на центральной площади немецкого города Трир идут ремонтные работы – меняют старые коммуникации и дорожное покрытие. В образовавшейся в процессе работ яме виден срез земли с предыдущими дорожными слоями – песок, гравий, асфальт, еще асфальт. Теперь к ним, в соответствии с актуальной модой, добавляется новый слой – «старинная брусчатка». Вместе с пряничной немецкой застройкой выглядит на самом деле красиво.

Мария Гельфанд, Трир

Помощь инвалиду

В четверг утром в аэропорту Люксембурга в магазине дюти-фри образовалась небольшая очередь. Причиной ее оказался стоявший на кассе пожилой месье, который медленно выбирал сигареты и гладил все, что попадалось ему под руку. На носу – черные очки. Слепой. Продавец пробил большую пачку сигарет, месье достал несколько кредитных карт, погладил их, выбирая нужную, нашел терминал, вбил пин-код, оплатил, забрал сигареты, взял сопровождавшего его молодого человека под руку и ушел. Это заняло довольно много времени, но настолько уверенно и красиво двигался пожилой месье, что никто и не подумал ему помогать.

Мария Гельфанд, Люксембург

Мусор на прощание

Магазин «Эконом» на улице Комсомольской в Мурманске закрылся. На дверях обшарпанного здания жалюзи. Осталась только яркая реклама и полная урна мусора. Такая же ситуация и с магазином «Эдельвейс» на соседней улице. Занимаемое им раньше помещение теперь предлагается в аренду, а мусорный бак переполнен. Кто отвечает за уборку этого мусора, бывшие арендаторы, работники или городские службы? Непонятно. Но что-то это говорит про людей, если для нас в порядке вещей, уходя навсегда, оставить после себя переполненную мусором урну.

Мария Ручьевая, Мурманск

Весенний Путин

В метро женщина раздавали листовки со словами: "Великий человек. Его просто не все понимают". В тексте призыв наделить В.В. Путина большими полномочиями. Молодые люди взяли себе по агитке и зачитывали вслух. Смеялись. Вот так, а ведь женщина наверняка хотела как лучше.

Елизавета Ильина, Санкт-Петербург

Сказ о том, что чиновник вас может услышать

В небольшой группе муниципального округа «Княжево» в социальной сети один из жителей опубликовал пост о памятнике воинам Народного ополчения. Нижняя часть мемориала, шинель солдата, треснула, хотя администрация реставрировала его всего 5 лет назад за 200 тысяч рублей. Публикацию и комментарии к ней, что работа выполнена некачественно, не удалили. Наоборот, глава округа Алексей Цивилёв ответил, что отправит запрос для включения памятника в адресную программу. Удивительно, что ты задал вопрос чиновнику, а он тебе ответил, и даже по-человечески.

Елизавета Ильина, Санкт-Петербург

Заодно и помолимся

23 марта в два часа дня в Столешниковом переулке Москвы шестеро омоновцев в масках, бронежилетах и с оружием, двумя группами по трое зашли в церковь Космы и Дамиана в Шубине. Неподалеку стояли еще несколько групп ОМОН-а и порядка десяти полицейских автобусов. Тут же находились автомобили главных российских телекомпаний – «Первого канала», «России 1», «НТВ». Что все это означало, удалось узнать у продавщицы в церковной лавке. По ее словам, с самого утра группы ОМОН-а посещают туалет при храме - единственный бесплатный на всю округу. А причиной такого ажиотажа в Столешниковом переулке оказалось проходившее неподалеку заседание коллегии генпрокуратуры, на котором лично присутствовал Владимир Владимирович Путин.

Мария Гельфанд, Москва

Дома-машины

Воскресеным утром капитан четырехпалубного парохода пришвартовал свое судно к одному из причалов Химкинского водохранилища в Москве. Его корабль идеально вписался в окружающую типовую застройку, не отличаясь издали от жилых домов. «Дом – это машина для жилья» - главный принцип советских проектировщиков, сформулированный их великим предшественником, идеологом модернизма Ле Корбюзье. Не удивительно, что пароход смотрится так гармонично в созданном по этому принципу контексте. Он и эти микрорайоны по сути одно и то же – машины.

Мария Гельфанд, Москва

Рынок не для торговли

Рядом с метро «Преображенская площадь» в Москве люди организовали самодельный рынок. Они стоят на тротуаре и торгуют у кого чем есть: то одинокая пара обуви, то расческа, то афганский кальян. Но такая самостоятельность незаконна, и полицейские периодически разгоняют торговцев.

- Почему их окончательно не разгонят? Не возьмут штрафов? - спрашиваю Евгения Швайковского, жителя ближайшего дома.

- Они нищие, что с них взять? Их просто гоняют для вида.

- Зачем они тогда вообще здесь собираются? Невыгодно же продавать такие мелочи.

- Они не для торговли собираются. Это своя тусовка. Здесь они в своей среде, им есть с кем поговорить.

Этот рынок не для торговли "работает" всегда, и в летнюю жару, и в зимние морозы.

Анна Лощакова, Москва

Не собирай банки ночью

В час ночи трое парней, жителей дома 88 по Алтуфьевскому шоссе, напали на неизвестного, копавшегося в помойке. Лёшу, Саню и Андрея не устроил странный шум, доносящийся из мусорного контейнера.

- Иду провожать Ирку, тихо, нормально идём. Тут – хрясь – что-то в помойке! Ирка заорала. Стрёмно, блин. Я ее проводил, успокоил, вернулся, а этот всё шумит, давит там своё. Ну я пацанов позвал, пошли объяснять! – рассказал один из трех пацанов.

Выяснилось, что бездомный собирал ночью алюминиевые банки, и, очевидно, чтобы легче было забрать с собой, давил их ногами. Прохожему действительно не видно, откуда мог доноситься звук в темноте, а поскольку дом стоит «зигзагом», слышимость и эхо во дворе усиливают впечатление.

По словам парней, Валера (так зовут бездомного) пообещал больше не собирать банки ночью.

- Ну пока мы тут ходим. Он говорит, ему днём, падле, стрёмно, все типа пялятся, ну а нам чё, нам ночью стрёмно. Прижали его, короче!

По данным портала recyclemag.ru, «банки из-под газированных напитков и пива – один из самых дорогих видов вторсырья, поэтому основной объём перерабатывающие заводы получают от пунктов приёма, которые специализируются исключительно на алюминии». В среднем по Москве за 25 кг алюминиевых банок можно получить 1000 рублей. Или по шее от местных пацанов.

Дарья Каретникова, Москва

Невидимая преграда

Студентам МГИМО стало труднее открывать первую дверь общежития №3. Прямо за ней серьезно возились, стоя на табуретках, взрослые усатые дяди. Как выяснилось в конце дня, они меняли вторую, внутреннюю дверь, на новую.

- А на двенадцатом этаже уже и ремонт комнат начали делать! – с гордостью заявила комендант Ольга Александровна, большая грозная женщина с седыми кудрями на голове и соколиным взглядом, в ответ на вопрос, чем вызваны такие радикальные перемены. На второй, уточняющий вопрос, чем руководство не устраивала старая добротная дверь, и почему именно на двенадцатом этаже ремонт, она так и не смогла ответить. Видимо, вошли в раж все ремонтировать.

Элина Часовская, Москва

Новые психологические книги

В аудитории одного из московских институтов, в проекте «Самое важное», прошла презентация двух книг. Писатель Майя Кучерская и психолог Татьяна Ойзерская представили новую книгу «Сглотнула рыба их…», а психолог Ольга Лобач и художник-иллюстратор Анна Малягина представили книгу «Брат мой Каин». Авторы отвечали на вопросы аудитории и параллельно рассказывали о содержании книг. Целью книги «Сглотнула рыба их…» была популяризация психологических знаний. Как сказала психолог и соавтор этой книги Татьяна Ойзерская: «Это сухой остаток от множества скучных книг по психологии.

Книга “Сглотнула рыба их…” - это попытка объединить философскую литературу с технической психологией, сложной в понимании для неподготовленного читателя». В книге психолога Ольги Лобач рассказывается о том, как шизофреник вылечил сам себя, преодолевая преграды, которые порой не под силу даже здоровому человеку. А новость заключается в том, что психологи, оказывается, могут написать книгу о сложном в своей профессии, доступную в понимании обычному человеку.

Владимир Близняк, Москва

Рублевый патриотизм

В марте в метро на Таганско-Краснопресненской линии продавали флажки-триколоры. Цена одного – 50 рублей. Женщина в шубе долго расспрашивала продавца и внимательно осматривала товар, но так ничего и не приобрела – ее не устроила стоимость. Двое незнакомых между собой мужчин без раздумий купили флажки, тут же свернули их и спрятали в свои сумки.

Инна Алдошина, Москва

Рабочие с москвичами заодно

В столице меняют полувековые трубы. В связи с расширением Можайского шоссе, будут сносить все развилки, а поскольку подземные коммуникации слишком старые, могут не выдержать и лопнуть, городские власти решили их заменить. Недалеко от моего дома улица, по которой проходит старая магистраль, перекопана со всех сторон.

- А вот трубы мы, знаете, сколько не меняли? - говорит бригадир Андрей. - У них срок эксплуатации пятьдесят лет, кончился лет десять назад. Пусть власти воруют, зато мы хоть что-то полезное для людей сделаем. К нам уже жители подходят, и спасибо говорят!

Елизавета Червякова, Москва

Газетчики и медики

Утром в редакции местной газеты разгорелся скандал. Один из журналистов опубликовал статью о том, как медсестра одного из отделений городской больницы нарушает должностные инструкции, хамит пациентам и, возможно, ставит им капельницы с физраствором вместо лекарств. Поводом для материала стало обращение пенсионерки. В процессе выяснилось, что журналисты в больницу за комментарием не обращались, а медсестра узнала о публикации только от своих пациентов.

Требовать опровержения приходили заведующая отделением, пациенты и врачи. Опровержения не вышло.

Дарья Гречанникова, Междуреченск

Радуга в ночном небе

23 марта в час ночи вокруг яркой луны в облачном небе над Москвой возникла не просто окружность молочного цвета, как обычно бывает, а четко различимое, широкое кольцо из радуги. Очень редкое оптическое явление. Легко было разглядеть все цвета: от ярко-красного в центре, до фиолетового снаружи. Сфотографировать на память не получилось - камера не берет. Пришлось запоминать сердцем.

Алексей Храпов, Москва