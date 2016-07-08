Прочь из Москвы! Лучшие региональные фестивали июля

8 июля 2016 размер текста: a a a

1 MEGAFONLIVE

Даты: 16 июля (Владивосток, Хабаровск), 30 июля (Омск, Пермь), 6 августа (Волгоград, Саратов), 13 августа (Сочи, Ставрополь).

Участники: “Би-2”, “Чайф”, Диана Арбенина и группа “Ночные Снайперы”, “Сплин”, “Аквариум”.

Стоимость билетов: Вход свободный

Пожалуй, самый масштабный и технологичный фествиаль лета! Дебютировал в 2015 году, соединив Москву и Санкт-Петербург телемостом, в котором приняли участие Земфира, "Чайф” и другие артисты. MEGAFONLIVE - уникальный музыкально-технологический эксперимент, в котором лидеры отечественного рока и «МегаФон» объединили усилия, чтобы показать, как высокие технологии позволяют людям быть еще ближе друг к другу и к любимым исполнителям. Каждый концерт фестиваля проходит одновременно в двух российских городах, связанных между собой онлайн-трансляцией. Этим летом MEGAFONLIVE пройдет во второй раз и будет разворачиваться в четырех парах городов, где синхронно выступят четыре пары артистов — на сцене и онлайн, в режиме реального времени. 16 июля дальневосточные столицы Владивосток и Хабаровск примут у себя «Чайф» и Диану Арбенину с группой «Ночные Снайперы». 30 июля легенды питерского рока «Сплин» и «Аквариум» выступят в Омске и Перми. 6 августа «Би-2» и «Чайф» приедут в Волгоград и Саратов. 13 августа Сочи и Ставрополь будут встречать главных героев фестиваля — «Би-2» и «Чайф». Так что если вы никогда не были в Перми или во Владивостоке — самое время посетить эти два замечательных города, ну а Сочи в представлении не нуждается.

2 Усадьба Jazz

Даты: 2 июля (Екатеринбург), 16 июля (Воронеж), 30 июля (Санкт-Петербург)

Участники: Tesla Boy, Maceo Parker, Нино Катамадзе и группа Insight, Женя Любич и другие

Стоимость билетов: от 1500 руб.

Самый известный джазовый фестиваль в стране пройдет в июле сразу в трех городах. Среди выступающих в усадьбе Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге - синти-поп группа Tesla Boy, леди-соул Мариам Мерабова и группа Miraif, эксцентричный американский певец Migguel Anggelo и другие. В Воронеже у дворца Ольденбургских в Рамони выступят балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский, известная певица Женя Любич, московские рок-н-ролльщики Betty Boop Lovers и другие. Лето с Усадьбой Jazz завершит фестиваль в Петербурге, который пройдет 30 июля на территории ЦПКиО им. Кирова на Елагином Острове. Хедлайнером фестиваля в северной столице станет легенда фанка саксофонист Maceo Parker, свою новую пластинку там представят также постоянный резидент “Усадьбы” Нино Катамадзе и группа Insight.

www.usadba-jazz.ru

3 Нашествие

Даты: 8-10 июля, Большое Завидово Тверской обл.

Участники: “Сплин”, “Ленинград”, “Браво”, Вячеслав Бутусов и группа “Ю-Питер”, ДДТ, Крематорий, Диана Арбенина и группа “Ночные снайперы”, “Смысловые галлюцинации”, “Чиж & Co”, Mgzavrebi и другие.

Стоимость билетов: от 1800 руб.

Как обычно, на “главном приключении лета” будет весь пантеон российского рока, танки, пиво и пропаганда. И, конечно, десятки тысяч людей с майками “Я пережил Нашествие”. Как минимум, одна причина ехать в Тверскую область - это выступление группы “Ленинград”, музыканты сыграют двухчасовой сет из своих убойных хитов! Прозвучат все скандальные песни группировки последнего времени, включая новейший трек – “В Питере – пить”. Оргкомитет интригует, анонсируя «невероятное появление “Ленинграда” перед публикой», которое музыкантам устроит Министерство Обороны РФ.

http://nashestvie.ru/

4 Alfa Future People

Даты: 22-24 июля, пос. Большое Козино под Нижним Новгородом

Участники: Armin van Buuren, Axwell^Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix,

Стоимость билетов: от 5000 руб.

Самый известный российский фестиваль электронной музыки пройдет 22-24 июля в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом. Более 100 DJ со всего мира создадут неповторимую атмосферу праздника на самой большой фестивальной сцене России. Зона технологий позволит ознакомиться с новейшими образцами электротранспорта, посетить интересные лекции, своими глазами увидеть «умный дом» будущего и технологии виртуальной реальности (организаторы анонсировали премьеру российского конкурента Oculus Rift!), а в зоне спорта состоятся захватывающие мастер-классы от ведущих инструкторов. Фестиваль Alfa Future People известен своими рекордами, а сцена прошлого года ещё долго снилась по ночам даже тем, кто так и не смог доехать до Большого Козино. Среди диджеев из 20-ки Top 100 DJ Magazine - Armin Van Buuren, Axwell^Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike и Martin Garrix – и все это посреди русских полей! Первый в России собственный фестивальный транспорт – электричка Alfa Future People - будет круглосуточно доставлять ценителей электронной музыки от Московского вокзала Нижнего Новгорода до станции Козино.

www.afp.ru

5 VK Fest

Даты: 16 и 17 июля, Санкт-Петербург

Участники: БИ-2, Brainstorm, Animal Jazz, 25/17, Mujuice, Serebro, Макс Корж, Ассаи, SunSay, IOWA и др.

Стоимость билетов: от 1 тыс. руб.

Второй по счету фестиваль VK Fest 2016 состоится 16 и 17 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Организаторы обещают 400 активностей на любой вкус, 30 артистов, 50 спикеров, 3 музыкальных и 12 тематических сцен. На два дня в Санкт-Петербурге будет построен новый город — оживший макет крупнейшей в России социальной сети. В этом году территория VK Fest будет расширена, чтобы вместить до 100 тысяч посетителей, и поделена на 17 площадок: «Музыка», «Еда», «Инновации», «Игры», «Спорт», «Экстрим», «Лекторий», «Маркет», «Искусство», «Мода и красота», «Драйв», «Юмор», «Благотворительность», детский городок — здесь каждый найдет что-то для себя. В зоне «Дети» состоятся выступления участников «Голос.Дети» и детской команды КВН. В роли ведущих на сцене также будут дети, среди которых один из участников рубрики «Взгляд снизу» популярной передачи «Вечерний Ургант» Виталий Олечкин. Помимо уже существующих площадок, появятся новые — «Компьютерные игры», «Блогеры», «Косплей».

https://vk.com/fest