Внутренний туризм: театр в эпоху импортозамещения

Продвинутые театралы давно знают: лето – никакой не мертвый сезон. И пока одни вздыхают по поводу курса, сделавшего Авиньон и Эдинбург недоступной роскошью, другие берут билет и отправляются знакомиться с Казанью, Сибирью или Байкалом. Летом именно в провинции можно увидеть работы как зарубежных, так и столичных трупп. Тем более, что культурный отдых за МКАДом выгоден со всех сторон: цены ниже, еда вкуснее, афиша – на любой вкус. Остается только выбрать и рвануть в «глушь». Куда именно – выяснял корреспондент «РР».

Дойти до точки

А вернее до второго летнего фестиваля искусств «Точка доступа» в Петербурге можно до 7 августа. Спектакли в нетеатральных пространствах, кино под открытым небом, уличные инсталляции – все это «Точка доступа». Хотя фестиваль официально не имеет международного статуса, участники из Европы в программе присутствуют. В этом году это инсталляция «Деревянное облако» немецкого скульптора Мартина Штайнерта и проект «Телемагазин» группы «Север7» и француза Романа Периньона. «Точка доступа» – идеальный вариант для тех, кто уже давно изучил центр Петербурга и готов наблюдать за тем, как искусство становится частью повседневности, а повседневность органично вписывается в искусство. Варианты – от интерактивного квеста под эгидой Центра современного искусства им. Сергея Курехина «Лиговский проспект» до кино на крышах клубов MOD и Hi-Hat. Кстати, на многие мероприятия «Точки доступа» вход – свободный.

«Точка доступа»

Время: 15 июня - 7 августа

Место: Санкт-Петербург

Июль на сцене

Питерский «Летний театр» — это поп-ап проект продюсера Виталия Ерошени, собирающий на сцене пространства «Бездельники» новинки сезона от московских Театра на Таганке, Центра им. Мейерхольда, «Практики», Театра.docи петербургских театра postи «Этюд-театра». В «Летнем театре» можно увидеть не только актуальные эксперименты сезона, но и пообщаться с их создателями. Каждый день в «Летнем театре» что-то происходит. Так, за месяц можно будет увидеть историю о программисте Давиде Яне («Топливо» Семена Александровского), услышать читку киносценария в постановке Дмитрия Волкострелова и даже узнать, как связаны леопарды с российским правовым полем («Пятна леопарда» Центра им. Вс. Мейерхольда). И если «Точка доступа» предлагает открывать город, то «Летний театр» прекрасно подходит для путешествия внутрь себя, своих чувств и мыслей.

«Летний театр»

Время: 1 - 31 июля

Место: Санкт-Петербург

Драма на острове

Если две прошлые лаборатории в Свияжске были посвящены сказкам Пушкина и спектаклям, изучающим легенды и рассказы острова, то в третий раз театральная лаборатория «Cвияжск АРТель» займется самим островом. Экспериментировать с гением места будут три пары драматург-режиссер. Текстом Павла Пряжко займется его постоянный соавтор, режиссер и основатель петербургского театра postДмитрий Волкострелов, текстом Юрия Клавдиева – главный режиссер Красноярского ТЮЗа Роман Феодори, текстом казанского драматурга Павла Полякова – казанский режиссер Регина Саттарова. За неделю каждая пара создаст эскиз спектакля, вписанного в пространство острова-града и предназначенного только для него. А частью декораций станут природные объекты Свияжска – так, как и предполагает трендовый site specific театр.

«Свияжск АРТель»

Время: 23-30 июля, показ эскизов – 30 июля

Место: о. Свияжск, республика Татарстан

Театр в палатке

Международный фестиваль-лаборатория любительских театров «Сибирская рампа» на острове Ольхон – событие на грани турпохода и шаманских практик. Сюда за талантливыми самородками приедут директор фонда «Общество Михаила Чехова» Владимир Байчер, профессор ГИТИСа Михаил Чумаченко и актер Театра им. Вл. Маяковского Роман Калькаев. Театральные труппы со всей Евразии будут вдохновляться энергетикой Байкала, а также экспериментировать с пьесой Александра Вампилова «Старший сын». Также в программе – мастер-классы, лекции, походные условия и свежий воздух.

«Сибирская рампа»

Время: 21 - 31 июля

Место: пос. Хужир Ольхонского районного, Иркутская область