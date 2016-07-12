В консерватории все правильно

9 июля в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоялся музыкальный вечер, посвященный памяти композитора и музыканта Сергея Курёхина. Его произведения прозвучали в исполнении Алексея Айги, «Ансамбля 4’33’’» и оркестра «Ad Libitum». Это уже вторая часть концертной программы, которая получила название «Курехин: Next». Также в концерте приняли участие бывший участник группы «Поп-механика» Сергей Летов и друг музыканта Алексей Круглов.

Концерт состоял из двух частей. Во время первой были представлены композиции самого Айги, вторая посвящена творчеству Сергея Курёхина. Среди всех музыкальных номеров особое место заняли саундтреки к «Замку», «Господину оформителю» и другим фильмам.

Неудивительно, что зал был полон. Перед началом концерта возле консерватории не раз звучал вопрос: «Билетика лишнего не найдётся?»

Завершился концерт исполненным на бис «Тибетским танго».