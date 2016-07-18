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Дебют Джабара Аскерова

Чемпион Европы К-1 выступит в профессиональном боксе

6 августа на территории креативного пространства Tesla 4000 пройдет спортивно-светское мероприятие «Tesla – Energy of a Victory». В рамках главного боксерского турнира лета состоится семь поединков международного формата. Поддержку мероприятия осуществляет Федерация профессионального бокса России.

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18 июля 2016
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На ринг в семи поединках выйдут боксеры из восьми стран. Джабар Аскеров, чемпион Европы по тайскому боксу среди профессионалов по версии WMC, дебютирует в профессиональном боксе. Второй интригой вечера станет поединок Дэнни Уильямса (в 2004 году спортсмен отправил в нокаут Майка Тайсона). Бой станет финальным в профессиональной карьере британской звезды бокса.

«Для меня это, конечно, большая ответственность, потому что люди выражают большой интерес к этому бою, – признался Джабар Аскеров. – Это мой дебют в большом профессиональном боксе. Конечно, я не хочу испачкать имя кикбоксера. Когда заходишь в бокс, хочется отбоксировать достойно и выйти победителем. Поэтому на меня ложится колоссальная нагрузка и ответственность. В то же время бокс для меня – это хобби. Поэтому я выйду, сделаю все с кайфом. Хочу просто получить удовольствие от ведения боя!»

Также гостям будет представлена насыщенная шоу-программа: боксеры выйдут на ринг под раскаты грома и разряды молний. Организаторы подготовили музыкальный блок с участием известных музыкантов и алкогольно-акробатическое шоу барменов. Украшением вечера станет эксклюзивный модный показ от главного партнера турнира – Duran Bar Moscow.

«Tesla – Energy of a Victory» обещает стать беспрецедентным случаем, когда музыка, спорт и мода будут представлены в гармоничном синтезе в одном пространстве.

Начало: 19.00

Адрес: Шоссе Энтузиастов, 5, м.Площадь Ильича

Теги: Бокс / Спорт
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