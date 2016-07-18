Дебют Джабара Аскерова

На ринг в семи поединках выйдут боксеры из восьми стран. Джабар Аскеров, чемпион Европы по тайскому боксу среди профессионалов по версии WMC, дебютирует в профессиональном боксе. Второй интригой вечера станет поединок Дэнни Уильямса (в 2004 году спортсмен отправил в нокаут Майка Тайсона). Бой станет финальным в профессиональной карьере британской звезды бокса.

«Для меня это, конечно, большая ответственность, потому что люди выражают большой интерес к этому бою, – признался Джабар Аскеров. – Это мой дебют в большом профессиональном боксе. Конечно, я не хочу испачкать имя кикбоксера. Когда заходишь в бокс, хочется отбоксировать достойно и выйти победителем. Поэтому на меня ложится колоссальная нагрузка и ответственность. В то же время бокс для меня – это хобби. Поэтому я выйду, сделаю все с кайфом. Хочу просто получить удовольствие от ведения боя!»

Также гостям будет представлена насыщенная шоу-программа: боксеры выйдут на ринг под раскаты грома и разряды молний. Организаторы подготовили музыкальный блок с участием известных музыкантов и алкогольно-акробатическое шоу барменов. Украшением вечера станет эксклюзивный модный показ от главного партнера турнира – Duran Bar Moscow.

«Tesla – Energy of a Victory» обещает стать беспрецедентным случаем, когда музыка, спорт и мода будут представлены в гармоничном синтезе в одном пространстве.

Начало: 19.00

Адрес: Шоссе Энтузиастов, 5, м.Площадь Ильича