Концерт Леонида Агутина
Заслуженный артист России, главный босоногий мальчик нашей эстрады, преданный муж, член жюри проектов “Голос” и “Голос. Дети”. Это, конечно, все Леонид Агутин. Но не это главное. Агутин, пожалуй, самый искренний исполнитель из той обоймы певцов, которых мы ежедневно видим по телевизору.
Артист, сумевший стать всенародно любимым не за счет грима, страз и поддержки на сцене в виде балета, а только благодаря мелодичности и красоте своих песен. Артист, чей голос не нуждается в компьютерной обработке и чьи песни становятся хитами не благодаря многотысячным ротациям на радио, а потому что спеты вживую и сыграны супер-профессиональными музыкантами. Автор и исполнитель, чьи песни не навязывают, а выбирают. Человек, который позволяет себе роскошь дружить не из соображений выгоды, а по зову сердца.
В этом году Агутин выпустил 16-й по счету сольный альбом - “Просто о важном”. 12 песен о самых простых, но самых важных в жизни вещах: маме, папе, любви, дружбе, удаче и неудаче. Обо всех нас.
24 июля состоится один из лучших, и, наверное, главный концерт этого лета. Леонид Агутин исполнит на нем все новые и все лучшие песни. Мы все в списке приглашенных. Он будет нас ждать.
Дата и время начала мероприятия: 24 июля, 19.30
Место проведения: “Зеленый театр” ВДНХ
http://zeleny-teatr.vdnh.ru
Стоимость билетов: от 1200 до 3500 рублей.
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