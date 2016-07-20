Концерт Леонида Агутина

Заслуженный артист России, главный босоногий мальчик нашей эстрады, преданный муж, член жюри проектов “Голос” и “Голос. Дети”. Это, конечно, все Леонид Агутин. Но не это главное. Агутин, пожалуй, самый искренний исполнитель из той обоймы певцов, которых мы ежедневно видим по телевизору.

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20 июля 2016
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Артист, сумевший стать всенародно любимым не за счет грима, страз и поддержки на сцене в виде балета, а только благодаря мелодичности и красоте своих песен. Артист, чей голос не нуждается в компьютерной обработке и чьи песни становятся хитами не благодаря многотысячным ротациям на радио, а потому что спеты вживую и сыграны супер-профессиональными музыкантами. Автор и исполнитель, чьи песни не навязывают, а выбирают. Человек, который позволяет себе роскошь дружить не из соображений выгоды, а по зову сердца.

В этом году Агутин выпустил 16-й по счету сольный альбом - “Просто о важном”. 12 песен о самых простых, но самых важных в жизни вещах: маме, папе, любви, дружбе, удаче и неудаче. Обо всех нас.

24 июля состоится один из лучших, и, наверное, главный концерт этого лета. Леонид Агутин исполнит на нем все новые и все лучшие песни. Мы все в списке приглашенных. Он будет нас ждать.


Дата и время начала мероприятия: 24 июля, 19.30
Место проведения: “Зеленый театр” ВДНХ
http://zeleny-teatr.vdnh.ru
Стоимость билетов: от 1200  до 3500 рублей.

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