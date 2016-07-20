Концерт Леонида Агутина

Артист, сумевший стать всенародно любимым не за счет грима, страз и поддержки на сцене в виде балета, а только благодаря мелодичности и красоте своих песен. Артист, чей голос не нуждается в компьютерной обработке и чьи песни становятся хитами не благодаря многотысячным ротациям на радио, а потому что спеты вживую и сыграны супер-профессиональными музыкантами. Автор и исполнитель, чьи песни не навязывают, а выбирают. Человек, который позволяет себе роскошь дружить не из соображений выгоды, а по зову сердца.



В этом году Агутин выпустил 16-й по счету сольный альбом - “Просто о важном”. 12 песен о самых простых, но самых важных в жизни вещах: маме, папе, любви, дружбе, удаче и неудаче. Обо всех нас.



24 июля состоится один из лучших, и, наверное, главный концерт этого лета. Леонид Агутин исполнит на нем все новые и все лучшие песни. Мы все в списке приглашенных. Он будет нас ждать.