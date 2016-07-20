АРИЯ-ФЕСТ Лето

Грандиозный реюнион, эксклюзивная программа, взрывное шоу

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20 июля 2016
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Впервые фестиваль пройдет в формате open air! Это мероприятие соберет всех любителей тяжелого рока в самом сердце столицы! АРИЯ-ФЕСТ кардинально меняет свой облик и готовит зрителям по-настоящему взрывное и оглушительное зрелище!

Гостями фестиваля станут королева тяжелой сцены Доро Пэш и ее группа DORO. Это будет единственный российский концерт знаменитого немецкого коллектива в России в 2016.

Давние друзья «Арии», модные индустриальщики СЛОТ - желанные гости на всех крупных музыкальных фестивалях. И вот, наконец - премьера на АРИЯ-ФЕСТ Лето!

Настоящей сенсацией станет воссоединение спустя 27 лет участников легендарного советского рок-коллектива KRUIZ. Валерий Гаина, Фёдор Васильев и Сергей Ефимов сыграют эксклюзивный и единственный сет на сцене АРИЯ-ФЕСТа. В классическом составе KRUIZ начал выступать в 1987 году. В следующие три года творчество группа беспрерывно выступала на стадионах СССР и делала большие клубные туры в Америке и Европе.

Еще одни участники юбилейного АРИЯ-ФЕСТа - команда Hippy Chaos. Проект ”Hippy Chaos” был создан экс-барабанщиком легендарной российской хэви-метал группы (трио) KRUIZ Сергеем Ефимовым после своего возвращения из США в 1998 году. Проект был задуман как открытая музыкальная группа, не имеющая постоянного состава, но объединяющая музыкантов, готовых пробовать себя в работе с нестандартным музыкальным материалом, над композициями сложными в исполнении и часто находящимися на стыке различных стилей.

Хэдлайнером фестиваля станет группа «АРИЯ», которая подготовила для своих поклонников эксклюзивную программу "25 лет альбому "Кровь за Кровь"!  Впервые за последние 10 лет лидеры российской тяжелой сцены будут выступать в сопровождении грандиозного пиротехнического шоу!


Организаторы ARIA FEST обещают зрителям также массу других сюрпризов.

Подробности на http://ariafest.com/

Теги: Афиша
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