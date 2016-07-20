Продюсер Владислав Любый: «Рок – бескомпромиссная история» 7 августа рок-мюзикл TODD начинает пятый сезон. За время, прошедшее с момента премьеры, был заменен исполнитель главной роли Суини Тоддаа (солист группы «Король и Шут» Михаил Горшенев трагически погиб в 2013 году) и появился третий акт. Корреспондент «РР» поговорил с продюсером TODD Владиславом Любым о том, как меняется спектакль и рождаются новые жанры.

20 июля 2016 размер текста: a a a

Фотографии предоставлены компанией "Театральное дело" Владислав Любый, продюсер

- TODD начинает пятый сезон. Как родилась идея проекта, и что сделало возможным его долгую жизнь?

- Я был спокойным поклонником группы КиШ, много лет слушал их музыку, что-то влекло меня к их творчеству. Но однажды в момент, когда я очередной раз слушал их песню «Помнят с горечью древляне», я понял, что «КиШ» – это театр! Особенный театрсо своей драматургией, образностью, «переодеваниями», «перевоплощениями», темой и публикой.

Я решил: любой ценой сделаю с ними спектакль. Дальше было знакомство с Мишей и Андреем (Горшеневым и Князевым – «РР»), долгие поиски, сомнения, их преодоления. Мы долго не могли понять, какой материал должен стать основой будущего спектакля. Но вдруг однажды Миша прокричал в телефонную трубку: «Я готов! Я знаю, мы можем это сделать! Я знаю, это будет TODD!». Произошло еще одно «замыкание» – совпал материал и тот, кто этот материал должен был воплотить.

А успех…Разве можно его рассчитать? Просто было очень много правильных совпадений, которые должны были привести к нему. Были гигантские риски: творческий и финансовый! Была страшная трагедия: потеря Миши. Наш успех дался нам непросто и недешево.

- В одном из интервью Вы назвали театр компромиссом. Было ли так в случае с мюзиклом TODD?

- Более того, театр – это цепь компромиссов, и у этого явления есть своя природа.

Во-первых, театр – это коллективное творчество. И если это не театр «добровольной диктатуры», какими были театры Георгия Товстоногова, Николая Охлопкова, Всеволода Мейерхольда, где режиссер мог беспрепятственно воплощать свои идеи, то для создания спектакля необходимо договариваться с множеством людей – художников, которых ты пригласил для работы. И у каждого из них – свое видение, свой творческий взгляд и почерк - приходится идти на компромиссы.

Во-вторых, театр – это публичное искусство. Творец должен искать компромисс внутри себя, чтобы удовлетворить публику и «дать ей шоу».

TODD прошел путь очень многих компромиссов, или наоборот, путь отказа от компромиссов. Несколько лет мы искали материал, форму, открывали новый жанр. Ведь TODD – это не просто мюзикл. Это рок-мюзикл. А все, что связано с роком – бескомпромиссная история! Иначе это просто превратится в бизнес и быстро погибнет.

- Пятый сезон – заключительный или продолжение следует?

- Продолжение следует! TODD по-прежнему интересен московскому зрителю. При этом зрители Санкт-Петербурга, родины КиШей, открыли для себя этот спектакль только недавно: мы сыграли Питерскую премьеру TODDа в феврале 2016 года. Сейчас в планах –

создание гастрольной версии мюзикла. Самые верные поклонники «Короля и Шута» и TODDа приезжают на спектакли со всей России, но мы хотим познакомить с ним и тех, кто не может себе этого позволить. Мы знаем, как зрители ждут наш спектакль, и 2017 год станет активным гастрольным годом в жизни TODDа.

- Каков сегодня, на Ваш взгляд, срок жизни мюзикла? Сколько времени достаточно для того, чтобы и получить прибыль, и не растерять интерес зрителя?

- Жизнь спектакля определяет зритель.Пока артист чувствует дыхание зала, он отдает свою жизнь шоу. Пока продюсер видит соединение того, что происходит на сцене с реакцией зала – шоу должно продолжаться.

- Бум мюзиклов Москва переживала в начале нулевых, вторая волна пришлась на появление компании «Стейдж Энтертейнмент». Какое положение мюзиклов сегодня? На что зритель охотнее купит билет?

- Мюзикл в России был не сразу принят зрителем. Все-таки это заокеанский жанр, требующий уникального, универсального актера. Наша актерская школа не была готова к его полноценному воплощению, а продюсерская – и вовсе отсутствовала, и формировалась буквально с нуля.

Постепенно жанр мюзикла стал утверждаться на российской сцене. Мы увидели достаточно много франшиз мировых мюзиклов. Было и есть несколько очень удачных экспериментов с созданием мюзиклов отечественных.

Конечно, мюзикл – развлекательный жанр, но он дает возможность зрителю выбирать зрелище соответственно своему состоянию и настроению, ведь не каждый день мы готовы смотреть очень серьезные и глубокие вещи. Но легкость и доступность мюзикла обманчива – за праздничной яркостью скрываются вечные темы – любви и ненависти, верности и предательства.

- Дмитрий Богачев, глава «Стейдж Энтертейнмент» в России, в интервью «РР» сказал, что в Москве появился свой Бродвей. Что на этот счёт думаете Вы?

- На сегодня Дмитрий – самый большой специалист в России по части коммерческого мюзикла, и его оценка заслуживает внимания. Но его слова о московском Бродвее надо воспринимать все-таки в контексте.

На самом деле Бродвей – отрасль индустрии. Он объединяет целые направления от радикально коммерческого развлекательного шоу до абсолютно некоммерческого, настоящего театрального искусства. Но самое главное – десятки площадок разной вместимости и разного назначения. В Москве же количество театральных площадок можно пересчитать по пальцам, да и большинство – это государственные театры со своей репертуарной и денежной политикой. Вот «Стейдж» смог создать под себя такие площадки в МДМ и в Пушкинском. Ну и все. Так что какой уж там Бродвей!

- Сейчас появились 3D-мюзиклы, растет популярность шоу, использующих инструментарий мюзиклов. Нет ли в этом угрозы для самого жанра мюзикла? И каким Вам видится его развитие?

- Дело не в мюзиклах. Это развитие общей технологии зрелища, и тенденции, о которых вы говорите, касаются и мюзикла, и театра, и телевидения, и спорта, потому что визуальная сторона становится все более и более значимой. И если борьба за визуальное качество не становится самоцелью, не приводит к потере смыслов, то ее нужно только поощрять. Так и в театре. Цирк театрализуется, театр наполняется перфомансами и трюковыми технологиями, эстрада использует техники из абсолютно всех жанров – возникает синтетическое, то есть объединяющее все возможные составляющие явление. Главное – качество и зрительский интерес. Ведь в TODDе мы тоже в свое время открыли новый жанр. Вышла гремучая смесь! Но это качественно, красиво, сложно, это наполнено смыслом. Поэтому и произошло сногсшибательное сценическое открытие!