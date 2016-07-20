Солисты парижской «Опера Гарнье» в Москве

По уже сложившейся традиции, в «Летних балетных сезонах» примут участиесолисты парижской «Опера Гарнье» (современное название Grand Opéra). На этот раз в Москву приедут молодые, но уже известные солисты Элоиз Бурдон и Кер Жереми-Лу. Французская пара выступит на сцене Российского академического молодежного театра в двух спектаклях — «Дон Кихот» (19 июля) и «Щелкунчик» (21 июля), исполнив в них ведущие балетные партии.

Элоиз Бурдон (Héloïse Bourdon) родилась в Париже. С 2000 по 2007 год училась в Балетной школе Парижской оперы. В 2007 году принята в кордебалет Парижской оперы, в 2009-м переведена в корифеи, в 2010-м стала солисткой. Лауреат премии Prix du Cercle Carpeaux (2010) и Prix du public, присуждаемой Ассоциацией Парижской оперы (2011) .

В репертуаре — классические балетные партии в постановках Рудольфа Нуреева «Баядерка», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон Кихот», сольные партии в балетах Джорджа Баланчина «Тема с вариациями», «Агон», «Серенада», «Хрустальный дворец» («Симфония до мажор»), в «Этюдах» Харальда Ландера, в балетах «Гольдберг-вариации» и «Танцы на вечеринке» Джерома Роббинса, «Щелкунчик» Рудольфа Нуреева, «Третья симфония Густава Малера» Джона Ноймайера, «Ручей» Жана Гийома Барта. А также партии в спектаклях «Сюита в белом» Сержа Лифаря, «Онегин» Джона Крэнко, ARTIFACT SUITE Уильяма Форсайта, «Анатомия чувств» Уэйна МакГрегора.

Гастролировала в Китае, Японии, Австралии, Швейцарии, России, США и Канаде. В качестве солистки, принимала участие в гала-концертах в различных городах Франции и Германии.

В 2015 году исполнила партию Джульетты в балете «Ромео и Джульетта» в Японии (ARIMABallet, Токио-Киото). В 2016 году, в рамках XVI международного фестиваля балета «Мариинский» в Санкт-Петербурге, исполнила партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро».

Кер Жереми-Лу(QuerJérémy-Loup) окончил Балетную школу Парижской оперы в 2011 году. С 2011 года — танцовщик Парижской оперы, с 2012 — корифей. Лауреат третьей премии и бронзовой медали на Международном конкурсе артистов балета в Варне (2014). С 2016 — солист Парижской оперы.

Исполняет классические партии в постановках Рудольфа Нуреева «Баядерка», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта» и «Золушка», в балетах «Пахита» и «Сильфида» Пьера Лакотта, «Ручей» Жана Гийома Барта, «Серенада» и «Блудный сын» Джорджа Баланчина. А также в спектаклях «Жар-птица» Мориса Бежара, «Дафнис и Хлоя» Бенжамена Мильпье, «Принцесса Луны» Иржи Килиана и др.

С труппой Парижской оперы гастролировал в Японии, США (в том числе в рамках Jacob’sPillowFestival) и России.

В 2015 году исполнил партию Тристана в премьерной постановке режиссера Джорджио Манчини «Тристан и Изольда» на сцене Флорентийской оперы.

Проект «Летние балетные сезоны» продлится на сцене РАМТа до 28 августа. Сайт: www.ballet-letom.ru