Звезды кино на ВДНХ

23 июля в Зеленом театре ВДНХ, который знаменит своей непередаваемой атмосферой, состоится концерт трех легенд российского кинематографа. На сцену выйдут Максим Дунаевский, Михаил Боярский и Дмитрий Харатьян, чтобы исполнить песни, знакомые не одному поколению слушателей.

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20 июля 2016
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Ведущим субботнего концерта станет сам маэстро Дунаевский, именитый российский композитор и пианист. Он лично будет аккомпанировать поющим актерам, а также вести вечер, рассказывая истории создания песен из кино, мультфильмов и мьюзиклов «Три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свиданья», «Ах, Водевиль, водевиль!», «Летучий корабль» и многих других. Также за музыкальную составляющую вечера будут отвечать музыканты группы Coctail Project и солистка Ангелина Сергеева, которая обладает прекрасными вокальными данными и харизаматичной манерой исполнения, которую многие могли оценить не только на концертах, но и в телевизионных шоу «Голос» и «Народный артист». Певица исполнит новые песни Дунаевского, а также арии из мьюзикла «Любовь и шпионаж». 

Встречи с музыкой Дунаевского в Зеленом театре ВДНХ стали доброй традицией: год назад его друзья и коллеги уже выступали здесь в честь его 70-летнего юбилея. Несомненно, как и в прошлом году, этот вечер будет наполнен светлыми воспоминаниями, радостью встреч и красивой музыкой, ставшей неотъемлемой частью российского культурного наследия.

Теги: Афиша
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