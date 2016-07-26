KUBANA: взрывной коктейль для рижского взморья

Летний фестиваль на Балтике.

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26 июля 2016
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фото предоставлено пресс-службой фестиваля KUBANA

Родившись на берегу Черного моря, в Краснодарском крае, KUBANA быстро превратилась в музыкальное событие международного масштаба, на сцене которого выступали, например, System of a Down, The Offspring, The Prodigy, SUM 41. А еще – «Мумий Тролль», «Ленинград», «Браво», Brainstorm, «Бумбокс». В прошлом году фестиваль попытался переехать в Калининградскую область, но в итоге оказался в Риге. Там же KUBANA пройдет и в этот раз.

С 11 по 14 августа на живописном острове Луцавсала соберутся российские и зарубежные исполнители. 11 августа на открытии сыграют легенды «Кубаны» - панки  из Лос-Анджелеса  Nofx, а также английские рокеры TheSubways и Enter Shikari.

 12, 13 и 14 августа можно будет услышать дерзких шотланцев Garbage, немецких рок-идолов Guano Apes и взрывных мексиканцев Molotov. Кроме того в афише - финны The 69 eyes, британцы Iamx, американцы Nashville Pussy, а также  Ноггано, Тараканы!, Кирпичи, Сергей Михалок во главе Brutto&Ляпис и Воплi Вiдоплясова.

За ночную программу TURBO Stage отвечают Maxim DJ set (TheProdigy), Chase&Status DJ SET&RAGE, Дельфин DJ SET, арт-проект JUNOREACTOR, израильский коллектив Skaz iи самый загадочный представитель российской клубной сцены – питерский Нейромонах Феофан.

Есть у «Кубаны» и особая фишка – наличие специального неожиданного гостя. В этом году им станет Вахтанг Кикабидзе.

Теги: Афиша
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