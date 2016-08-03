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Концерт «Открытая опера»

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3 августа 2016
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6 августа в Зеленом Театре ВДНХ состоится одно из самых стильных и ожидаемых событий музыкального сезона — концерт «Открытая опера». На большую сцену выйдут симфонический оркестр под управлением одного из самых известных дирижеров России Феликса Коробова, а также ведущие солисты театра «Новая Опера», «Геликон-опера» и Московского Музыкального театра: Маргарита Некрасова, Анастасия Белукова, Владимир Кудашев и Сергей Балашов.

Этот концерт стал уже традиционным, так как проводится в Зеленом театре уже третий год подряд. Любители классической музыки могут услышать здесь лучшие фрагменты любимых классических произведений, увертюры, арии, дуэты, вышедшие из-под пера Глинки, Чайковского, Верди, Стравинского, Россини, Римского-Корсакова, Рахманинова и многих других. Сам дирижер Феликс Коробов высказался по поводу грядущего концерта так:

«Я счастлив, что в Зеленом театре ВДНХ возрождается традиция открытых концертов на воздухе. Это очень важно. Это движение навстречу друг другу. Мы приобретаем новую публику — ведь, быть может, многие вообще впервые услышали серьезную классическую музыку и поняли, как это прекрасно, интересно и совсем не страшно. И, может, следующий шаг такого человека будет в концертный
зал или в музыкальный театр — кто знает».

Зеленый театр ВДНХ знаменит своей непередаваемой атмосферой. Само слово «театр» не обязывает вас к какому-либо «официозу» и дресс-коду, и здесь можно прекрасно и непринужденно  провести летний вечер со стаканчиком кофе в руке, слушая классический произведения, тем более что акустика здесь непередаваемо хороша. 

Теги: Культура
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