27 августа в Зеленом Театре ВДНХ состоится концерт самого известного итальянского дирижера В России Фабио Мастранджело. Программа будет называться «Безумные танцы Фабио Мастранджело» и включит в себя танцевальные фрагменты классических произведений всего музыкального наследия

Прозвучат и Болеро Равеля, и Половецкий пляски Бородина, и Танце с саблями Хачатуряна, и Чардаш Монти. Все эти произведения стали популярной классикой и мелодию этих танцев может напеть практически любой человек, который далек от высокого искусства и предпочитает рок или блюз.

Фабил родился в семья потомственных музыкантов. Его отец был дирижером, а дед пианистом, поэтому судьба маленького Фабио была заранее определена. В пять лет он впервые сел за клавиши и далее карьера его развивалась самым блестящим образом. Окончив консерваторию в родном городе он объездил пол мира с концертами. Стал художественным руководителем фестиваля Звезды Шато де Шэйи во Франция. Начиная с 2006 года Мастранджело является музыкальным руководителем самого молодого оперного театра Италии Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli в Бари, недавно вошедшего в список самых престижных театров, наряду с такими, как Миланский театр La Scala, венецианский La Fenice, неаполитанский San Carlo.

В его семье была и еще одна любовь — это любовь к России. Поэтому однажды приехав сюда, он влюбился в эту страну, стал ее горячим патриотом и остался здесь жить навсегда. Сегодня маэстро является главным дирижером и художественным руководителем оркестра Государственного Эрмитажа «Санкт-Петербург Камерата», главным приглашенным дирижером Новосибирского симфонического оркестра, постоянным приглашенным дирижером Мариинского театра и других театров России. В качестве приглашенного дирижера работает со многими оркестрами Канады, Италии, Японии, России, Венгрии, Эстонии, Финляндии, Румынии, Латвии, Германии.

27 августа вас ждет незабываемые вечер классики, выраженной в танце, «перформанс в танце», как называет его сам маэстро. Прозвучат нетленные шедевры: Болеро Равеля, Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» Бородина, Поганый пляс Кащеева царства из балета «Жар-птица» Стравинского, Танец с саблями и Лезгинка из балета «Гаянэ» Хачатуряна, Пляска скоморохов из музыки к сказке «Снегурочка» Чайковского и много другое. Зеленый театр ВДНХ знаменит своей непередаваемой акустикой, поэтому музыка в этот вечер обретет особенный смысл и многогранное звучание.

Безумные танцы итальянского дирижера

27 августа, в качестве завершающего летнего аккорда, на ВДНХ, в Зеленом театре состоится яркий, колоритный перформанс, в основе которого танцевальные мелодии, классической музыки. Всех желающих окунуться в мир танцевальной классики приглашают симфонический оркестр города Москвы под названием “Русская Филармония”. Дирижировать коллективом будет самый известный в России итальянский дирижер Фабио Мастранджело.

Во время концертной программы прозвучат известные композиции, которые в подсознании каждого определенно связаны с танцами различных эпох и народов мира. Любой из посетителей будет иметь приятную возможность услышать свое любимое музыкальное произведение, так как программа концерта довольно обширна.

В программе вечера нетленные композиции Болеро Равеля, Половецкий пляски Бородина из оперы “Князь Игорь”, Поганый пляс Кащеева царства из балета “Жар-птица” Стравинского, Танец с саблями Хачатуряна и многое другое. Зрителей ждет двухчасовой погружение в мир музыки и танца, танца-возрождания, танца-жизни, танца-огня, танца-любыи и смерти.

Вместе с Фабио Мастранджело, который будет дирижировать оркестром, на сцену поднимется певица Зыкова Дарья, а также трио балалаек, в лице: Николайчука, Захарато и Вродливица. Что касается самого Мастранджело, то сегодня, он является самым известным представителем итальянской музыкальной элиты в РФ. Музыкант объездил много стран, но однажды посетив Россию, влюбился в нее и остался тут навсегда. На данный момент Фабио Мастранджело является руководителем оркестра «Камерата» Санкт-Петербург, а также он управляет многими другими музыкальными коллективами страны.