Десятый Медиаполигон

Образовательный проект ежегодно собирает сотни молодых журналистов, фотографов и видеографов со всей России и стран ближнего зарубежья, чтобы показать объемную картину жизни современного российского мегаполиса. Юбилейный Медиаполигон пройдет в крупнейшем городе юга России — Ростове-на-Дону — с 26 сентября по 1 октября 2016 года на базе Южного Федерального университета, при поддержке федерального журнала «Русский репортёр».

В рамках мероприятия участников ожидает недельный интенсивный тренинг: мастер-классы от сотрудников журнала «Русский Репортер», ведущих журналистов и медиаперсон Ростова-на-Дону; лекции о тенденциях современной журналистики, интерактивные дискуссии и круглые столы, а также экспресс-тренинги по формату тотальной журналистики.

Завершится семинар главным событием: проект «Ростов-на-Дону-24» — это 24 часа непрерывной трансляции новостных заметок, фотографий и видеосюжетов из всевозможных мест города в режиме реального времени. 30 сентября в 06:00 участники проекта отправятся на вызовы с бригадой скорой помощи, полиции и пожарной части; покажут, как проходит день известных личностей и простых ростовчан; узнают, что происходит за кулисами театральной сцены, как громко кричат новорожденные роддомов, сколько стоят продукты на рынке, на ком держится все производство крупнейшего промышленного центра. Корреспонденты осветят не только самые знаковые и громкие события города, но затронут также повседневную сторону жизни, показав настоящий, живой и разносторонний мегаполис в режиме тотальной журналистики.

Ростов-на-Дону — первый город в России, куда медиаполигонщики приедут с новой миссией — показать жизнь важных социальных проектов, некоммерческих организаций — все живое, что создают люди своими силами, изменяя жизнь города к лучшему.

Вся Россия будет следить за жизнью Ростова с 6:00 30 сентября до 6:00 1 октября 2016 года.

Подать заявку на участие вы можете на сайте http://mediapolygon.ru. Заявки принимаются до 18 сентября включительно.

Мы покажем вам, как живет город.

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Для справки: Первый в истории российской журналистики «Медиаполигон-24» прошел в Новосибирске в ноябре 2011 года. В марте 2012 эстафету приняла Казань, а в сентябре этого же года – Екатеринбург. Февраль 2013 ознаменовался проектом НАНО-24, который показал, как живут новейшие технологии в более чем в 15 городах России одновременно. Весной 2013 «Медиаполигон-24» принимала столица Республики Башкортостан — Уфа. В октябре 2013 года молодые журналисты и фотографы «прототалили» главный город Белоруссии — Минск, весной 2014 Пермь, известную своим амбициями культурной столицы, осенью 2014 года — суровый Челябинск, осенью 2015 года — космическая столица России Самара, весной 2016 года — столица прекрасной Армении, город Ереван. Подробнее с результатами прошедших «Медиаполигонов-24» можно познакомиться на сайте 24.rusrep.ru.

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