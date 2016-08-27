С добрым утром, взрослые

Николай Валуев будет ведущим «Спокойной ночи, малыши», а Сергей Шнуров написал песню для утренней версии этой передачи. Корреспондент РР решил выяснить, зачем детям такие неожиданные герои.

Классная перезагрузка

Информация о том, что Валуев станет соведущим Хрюши и Степаши уже давно попала в соцсети. В честь новостей вокруг детской передачи даже собрали целую пресс-конференцию.

- У нас появился новый ведущий – дядя Коля! Он же - знаменитый боксер Николай Валуев. Это уже не новость, так как информация попала в социальные сети. Но мы ее подтверждаем, теперь уже официально! Выбор редакции на него пал неспроста. Он многодетный отец, активно занимается пропагандой спорта среди детей, помогает юным спортивным гениям. Дядя Коля Валуев с детства мечтал вести популярную программу вместе с Хрюшей, Степашкой, Филей и Каркушей, нести доброе, светлое и позитивное детям. Мечты сбываются! В лице Валуева, герои передачи обрели доброго волшебника, защитника, спортивного наставника и обаятельного собеседника, - радостно сообщил пресс-релиз создателей программы, телекомпании «Класс!».

Еще одна новость – новый формат программы, точнее – новая программа. С 1 сентября на телеканале «Карусель» стартует «С добрым утром, малыши». Новое детище создателей всем известной и самой долгоживущей программы в мире «Спокойной ночи, малыши» должно будет разбудить детей и зарядить их энергией.

Без лабутенов

Заряжать энергией начнут прямо с заставки. И тут еще одно нетривиальное решение: песню для программы написал известный популярный исполнитель песен не для детей Сергей Шнуров. Без мата, кстати говоря.

- Мы делали год передачу, которую стали менять, получив песню, - рассказал президент телекомпании «Класс!» Александр Митрошенков. - Обычно передача давит на песню, а тут наоборот, песня стала давить на передачу. Потому что она задала такой ритм жизни ребенка, который с утра проснулся и уже будит родителей, кричит им «Вставайте, я проснулся, давайте кушать, давайте я побегу в школу». И вот эта песня создала это ощущение.

Целевая аудитория такой программы – маленькие взрослые. Поэтому в «С добрым утром» будет все по-взрослому: гости-эксперты, прогноз погоды и разные рубрики, где детям будут объяснять, например, экономику и рассказывать, как зарабатывать деньги. Александр Митрошенков объяснил эти нововведения так:

- Психологи нас убеждали, что дети сейчас стали другие, - говорит Александр Митрошенков. - Они хотят научиться экономить, копить деньги, даже некоторые хотят научиться зарабатывать. И у нас будет такая рубрика. Так что, родители, держитесь.

Да, чтобы соответствовать ожиданиям маленьких взрослых, Хрюша, Филя, Степаша и Каркуша сменят гардероб. Теперь они будут носить дизайнерские наряды от Анастасии Задориной.

- Сейчас уже дети все очень модные, креативные, хотят быть в центре внимания, в центре всего, и, естественно, они должны из чего-то извлечь этот вкус, стиль, уверенность, - заметила Задорина.

Остается гадать, превратятся ли давно знакомые герои в хипстеров.

Впрочем, уже сейчас понятно, что интересны они будут более взрослым детям. На то, собственно, и был расчёт: если программу «Спокойной ночи, малыши» редко смотрят дети старше 9 лет, то утренняя версия должна заинтересовать детей 5-11 лет.

Папы Коля и Сережа

Когда в сети появилась информация о том, что одним из ведущих «Спокойной ночи, малыши» будет бывший боксер, депутат Государственной Думы, Николай Валуев, все комментарии интернет-пользователей стали сводиться к фразе «Мир сошел с ума». Но если послушать мнение создателей программы о том, в каком мире сегодня живет ребенок, то выбор можно назвать скорее логичным, чем шокирующим.

Александр Миртошенков предупреждая все вопросы сам рассказал о причинах:

- Нужно, чтобы дети понимали, что в доме всегда есть мужчина, защитник. Потому что действительно, в России во многих семьях не хватает пап. И дети растут только с мамами. Нам очень важно, чтобы был такой серьезный важный папа, мощный, который поможет детям стать взрослыми и серьезными.

И правда, на роль мощного и сильного папы, который «расскажет, что делать, если в садике обижают» Валуев подходит лучше всех других. А к внешности «доброго Шрека» можно привыкнуть.

Впрочем, по мнению создателей программы, сегодня детям не хватает не только отца.

- Детьми никто не занимается. Уж если никто не занимается детьми, то приходится заниматься вот таким вот неоднозначным и одиозным персонажем, как я, - так прокомментировал выбор себя как автора песни Сергей Шнуров.

- Сейчас очень сложный современный мир. И многие родители просто-напросто не имеют даже физической возможности находиться с детьми как было в нашем детстве, как было с нашими родителями. Ваш покорный слуга – яркое этому подтверждение. А вот мои родители к 20:00 железобетонно были дома.

В общем, Валуев и Шнуров, а также другие создатели «Спокойной ночи» вполне готовы помочь родителям в непростом деле воспитания. И даже показали класс на пресс-конференции: Сергей Шнуров остроумно шутил, Александр Митрошенков постоянно говорил о том, что важно и нужно «детишкам», Николай Валуев деклорировал готовность научить детей не только зарядке, но и уборке со стиркой, дизайнер Анна Задорина обещала привить детям вкус и стиль, а Степашка и Хрюша отвечали на вопросы. Журналисты вспоминали свое детство и умилялись. А после даже осталась надежда, что передача все-таки не будет приучать детей к бешеному, скорее московскому, чем российскому, ритму жизни, Николаю Валуеву не придется заменять телезрителям отца, а самой передаче –вечно занятых родителей.