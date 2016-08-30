V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА В КРЕМЛЕ

С 22 по 29 сентября Государственный Кремлёвский Дворец традиционно проведёт на своей сцене Международный фестиваль балета в Кремле. Для ценителей балетного искусства подготовлена насыщенная программа пятого, юбилейного Фестиваля, в которую вошли самые яркие спектакли театра «Кремлёвский балет» с участием приглашённых звезд мирового балета из США, Великобритании, Германии, Австрии и Республики Куба

В рамках Фестиваля именитые артисты из разных стран продемонстрируют зрителю свой талант и неповторимую технику, исполнив главные партии в спектаклях театра «Кремлёвский балет»:

22 сентября «Лебединое озеро» – Хи Сео (АВТ - Американский балетный театр, США) и Тиаго Соарес (Королевский балет «Ковент Гарден», Великобритания);

24 сентября «Жизель» – Мелисса Гамильтон (Королевский балет «Ковент Гарден», Великобритания) и Иштван Симон (Дрезденский балет, Германия и Национальный балет, Венгрия);

25 сентября «Дон Кихот» – Виенгсэй Вальдес (Национальный балет Кубы, Республика Куба) и Дани Эрнандес (Национальный балет Кубы, Республика Куба);

27 сентября «Спящая красавица» – Мария Яковлева и Роберт Габдуллин (Театр балета Венской Государственной оперы, Австрия);

29 сентября «Баядерка» – Мария Кочеткова (Театр балета Сан-Франциско и Американский балетный театр (АВТ), США) и Херман Корнейо (Американский балетный театр, США).

За время своего существования Фестиваль был удостоен высокого зрительского признания. Среди guest stars прошлых лет артисты лучших трупп мира: Королевского балета «Ковент Гарден», Большого театра России, театра Ла Скала, Английского национального балета,Балета Монте-Карло,Мариинского театра, балета Национальной оперы Бордо, Национального балета Нидерландов, Штатсбалет Берлин, Национального балета Кореи, Балет Венской оперы, Азербайджанский театр оперы и балета, Национальный балет Норвегии, Балет Дрезденской государственной оперы, Дортмунд-балет и др.

Сегодня театр «Кремлевский балет» — это высочайшая и бережно хранимая культура классического танца, это труппа с неповторимым творческим лицом и самобытным художественным почерком.