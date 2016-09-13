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Единственный концерт состоится 20 сентября на площадке «ВТБ Ледовый дворец»

Единственный концерт состоится 20 сентября на площадке «ВТБ Ледовый дворец» 

Известный латиноамериканский певец, прославившийся в середине 90-х, выступит в Москве. Долгожданный концерт состоится 20 сентября в рамках мирового турне OneWorldTour, который станет уже 10-м туром артиста. Выступление пройдет на новой площадке – «ВТБ Ледовый Дворец» (спортивно-развлекательный квартал «Парк легенд»). Музыкант обещает исполнить не только любимые всеми хиты, но и новые песни, которые вошли в альбом 2015-го года A Quien Quiera Escuchar

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13 сентября 2016
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Рики Мартин известен во всем мире своими зажигательными и темпераментными композициями, среди которых – Maria, She Bangs, La Bomba, Shake Your Bon-Bon, Vida, The Cup of Life, Loaded и многие другие. Самая известная песня артиста - Livin’ la Vida Loca – была распродана 8 миллионами копий, став одним из самых продаваемых синглов в мире. Первый англоязычный альбом артиста под одноимённым названием Ricky Martin был распродан 22 миллионами копиями и был одним из самых продаваемых альбомов в истории латиноамериканской поп-музыки.  

Всего на счету Рики Мартина более 70 миллионов проданных альбомов, 95 «платиновых» песен, 6 альбомов, ставших первыми в рейтинге Billboard, 11 мировых хитов, 2 AmericanMusicAwards, 6 GrammyAwards, 8 WorldMusicAwards, 10 BillboardMusicAwards, 8 MTVMusicVideoAwardи другие награды. Артист выступает с концертами в более чем 60 странах по всему миру.

В песнях Мартина присутствуют различные жанры латиноамериканской музыки – от сальсы до болеро. В свободное время артист работает на телевидении, снимается в кино, играет в спектаклях и пишет книги для детей.

Фото: предоставляется по запросу, также доступны по ссылке http://www.rickymartinmusic.com/photos/ (официальный сайт артиста).

Сайт артиста: http://www.rickymartinmusic.com

Дата: 20 сентября 2016 года.

Площадка: ВТБ «Ледовый Дворец», Парк Легенд. Начало в 20.00.

Возрастное ограничение: 12+.  

Билеты – от 3500 до 12500 р., http://www.concert.ru/Details.aspx?ActionID=64189

По вопросам аккредитации и информационного партнерства обращайтесь к Елене Бухмак:+7 916 849 2711, bukhmak@yandex.ru

Теги: Культура
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