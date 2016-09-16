В Москве покажут бродвейский мюзикл «Поймай меня, если сможешь»

С 7 октября всех любителей бродвейских мюзиклов ждет подарок: на сцене Культурного центра «Москвич» покажут российскую версию знаменитого мюзикла «Поймай меня, если сможешь», основанного на одноименном фильме Стивена Спилберга. Это история поистине высокого полета, рассказывающая о том, как следовать за своей мечтой…и не попасться!

Над оригиналом мюзикла работала знаковая команда бродвейского хита последних лет Hairspray («Лак для волос»), включая композитора Марка Шэймена и поэта Скотта Уиттмана, а само представление получило не один десяток лестных отзывов американских критиков. Мюзикл «Поймай меня, если сможешь» был номинирован на 4 премии «Тони», включая номинацию «Лучший мюзикл», а Норберт Лео Батц, сыгравший Карла Хэнрэтти, был удостоен нескольких престижных премий за лучшую мужскую роль. Российскую же версию бродвейской истории воплощает в жизнь продюсерская компания AK PRODUCTION, полностью сохранив оригинальную музыку и сюжет.

Реальная история обаятельного авантюриста и мошенника Фрэнка Абигнэйла давно полюбилась зрителям по обе стороны океана. Благодаря своему артистизму, находчивости и смелости, еще до совершеннолетия он успел выдать себя за пилота пассажирского лайнера, врача и помощника прокурора, сколотить целое состояние и стать самой сложной мишенью ФБР, чьи старания каждый раз были напрасны: молодой гений

авантюр был всегда на шаг впереди. Однако стрелы Амура оказались куда более опасны, чем планы агентов, и всё-таки смогли добраться до сердца главного героя.

Чем закончилась захватывающая дух история, знают многие, но вряд ли кто откажет себе в удовольствии понаблюдать за этой красивой голливудской картиной еще раз. Только уже не с голубых экранов, а в зрительном зале, будучи втянутыми в динамичные погони и атмосферу американских 60-х с великолепными танцевальными сценами и грандиозными вокальными номерами.

За них, к слову, отвечают звёздные отечественные исполнители, уже знакомые российскому зрителю по многим бродвейским ремейкам и громким премьерам. Роль Фрэнка Абигнэйла- младшего исполнит Вадим Мичман («Монте-Кристо», «Звуки музыки», «Mamma Mia!», «Русалочка»). В роли агента ФБР Карла Хэнретти на сцену выйдут Антон Деров («Иисус Христос – суперзвезда», «Монте-Кристо», «Преступление и наказание») и Алексей Россошанский («Норд-Ост», «Чикаго», «Призрак Оперы»). Роль возлюбленной Фрэнка - Бренды Стронг - исполнят Мария Иващенко («Звуки Музыки», «Mamma Mia!», «Алые паруса») и Антонина Березка («Обыкновенное чудо», «Звуки музыки», «Mamma Mia!»).

Премьера российской постановки мюзикла «Поймай меня, если сможешь» пройдет в Москве 7 октября в Культурном центре «Москвич».

Билеты можно приобрести на сайте www.catchmemusical.ru или по телефону +7 (495) 125-22-45

О продюсерской компании AK PRODUCTION

Продюсерская компания AK Production была создана в 2015 году Александром Козловым, и первым проектом для постановки был выбран мюзикл «Мастер и Маргарита» по мотивам одноименного романа М.А. Булгакова (автор и композитор - Валентин Овсянников). Премьера возобновленного мюзикла состоялась 11 октября 2015 года в Московском детском театре эстрады. Главные роли в возрожденном спектакле исполнили известные артисты российских мюзиклов – Ростислав Колпаков, Елена Газаева, Павел Бердников, Олег Гончаров и др.

Новым шагом в своем развитии компания AK Production видит постановку настоящего бродвейского мюзикла на русском языке. Речь идет о мюзикле «Поймай меня, если сможешь», оригинальная постановка которого была создана звездной командой авторов - Марком Шэйменом и Скоттом Уитмманом с либретто Терренса МакНелли (The Full Monty, Ragtime). Премьера мюзикла «Поймай меня, если сможешь» состоится в Москве в октябре 2016 года.