Гару (Garou) – певец, родом из Канады. Для многих Гару – это самый первый певец, непревзойдённо исполнивший роль Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», которая подарила ему мировую славу и сделала его одним из самых востребованных певцов в мире.

Один из самых популярных хитов на планете «Belle» занял первые строчки музыкальных хит-парадов многих стран мира и продержался на лидирующих позициях четыре с половиной месяца! Эта композиция и сам мюзикл был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый успешный музыкальный проект. Песня, исполненная Гару, стала самой лучшей песней 2-ой половины двадцатого века во Франции. Так началась звездная карьера Гару.

Благодаря роли Квазимодо Гару он стал не только невероятно популярен, но и получил возможность выступать с сольными концертами. Он также успешно выступает со звёздами первой величины, такими как Брайан Адамс и Селин Дион.

Диски и пластинки, выпущенные в свет Гару, расходятся по всему миру колоссальными тиражами, получают платиновые статусы в различных странах. Он является обладателем десятка престижных наград, в том числе и премии «World Music Award».

За 17 лет Гару успел выступить в самых престижных залах планеты, спел дуэтом с ведущими звёздами поп-музыки. В 2010 году Гару выступил на открытии зимних Олимпийских игр в Ванкувере. В сезонах 2012-2014 Гару передавал свой опыт начинающим артистам во французской версии супер-популярного проекта «Голос». В перерывах между съёмками он по-прежнему — великолепно поёт. В 2014 он выпустил альбом рождественских песен «Xmas Blues”/“It’s magic”, а 2015 год Гару посвятил сольным гастролям по заморским территориям Франции и по Восточной Европе и представил программу «Forever Gentlemen» — золотые песен XX века легендарных певцов: Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Шарль Азнавур, Ив Монтан, Шарль Трэне и др.

Своим талантом Гару уже покорил миллионы сердец по всему миру и, в частности, в России. Стоит только Гару в Москве или любом другом городе выти на сцену, публика получает удивительный энергетический посыл, каждое выступление исполнителя можно назвать уникальным, и этот раз, без сомненья, не станет исключением.

Гару далеко не первый раз выступает в Москве, и каждый раз его шоу сопровождается неизменны аншлагом, дарит зрителям прекрасное настроение и заряд положительных эмоций.