«Титаник» покажут в концертном формате в Москве и Санкт-Петербурге

Этой осенью москвичи и петербуржцы увидят самую кассовую ленту в истории кинематографа XX века в новом формате – музыкальном шоу «Титаник Live». Полная оцифрованная HD-версия оскароносного фильма-катастрофы Джеймса Кэмерона – «Титаник» (1997) – «оживет» на большом экране Крокус Сити Холла 15 октября 2016 года в сопровождении большого симфонического оркестра, кельтских инструментов и хора сопрано. Жители Санкт-Петербурга посмотрят масштабное киношоу 18 октября 2016 в БКЗ «Октябрьский».

Зрители «Титаник Live» смогут по-новому прочувствовать трагическую историю любви Розы (Кейт Уинслет) и Джека (Леонардо ДиКаприо), развертывающуюся на фоне крушения гигантского морского лайнера. На первый план выйдет один из самых узнаваемых и коммерчески успешных оркестровых саундтреков всех времен. Музыкальный шедевр Джеймса Хорнера будет исполняться полуторой сотней музыкантов и в реальном времени синхронизироваться с видеодорожкой под управлением британского дирижера Нейла Томпсона.

Премьера шоу состоялась 27 апреля 2015 года в лондонском Альберт-Холле. Она ознаменовала начало мирового тура, в рамках которого Титаник покажут в новом формате и в российских столицах. Принимавший непосредственное участие в шоу автор саундтрека Джеймс Хорнер (1953-2015) отметил: «Ничего подобного я ранее не переживал в концертном зале! Когда ты слышишь музыкальную дорожку на переднем плане – по-настоящему понимаешь, как музыка влияет на эмоции, передаваемые фильмом. Я чувствовал мощные волны радости, ужаса, страха – восхитительный опыт! »

Фильм-катастрофа «Титаник», созданный в 1997 году режиссером Джеймсом Кэмероном, стал одной из самых коммерчески успешных картин всех времен. Его кассовые сборы составили более 2 миллиардов долларов. Драма заработала 11 «Оскаров» («Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая песня», «Лучшая музыка к драматическому фильму» и др.), 4 премии «Золотой глобус» («Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая песня», «Лучшая музыка к фильму»), премию «Грэмми» («Лучшая песня для фильма»). К настоящему времени фильм «Титаник» имеет 87 наград и ещё 48 номинаций. Кинодрама является рекордсменом по числу номинаций на премию «Оскар» — 14. Было продано более 30 миллионов копий альбома с саундтреком к фильму, что делает его одним из самых коммерчески успешных оркестровых саундтреков в истории киномузыки.

Формат «симфонического киноконцерта» в настоящее время переживает бум популярности в Европе и Америке. Один за другим хиты мирового кинематографа – «Крестный отец», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Завтрак у Тиффани», «Звездный путь», «Касабланка», «Вестсайдская история» «Поющие под дождем», «Психо» и другие – показывают в концертных залах в сопровождении симфонических оркестров. И если ранее визуальная часть шоу представляла собой нарезку киносцен, то сейчас происходит трансформация в сторону показа полной версии фильма. В век завышенных требований к развлечениям просмотр фильма определенно переходит на новый уровень, и, судя по аншлагам на мероприятиях, развитие этой индустрии будет продолжаться. Мировой тренд добрался и до России. После нашумевшего шоу «Крестный отец. LiveinConcert», собравшего два гипераншлага в Москве осенью 2015, в Россию едет одна из самых любимых лент зарубежного кинематографа. 15 и 18 октября 2016 фильм «Титаник» покажут в формате симфонического киноконцерта в Москве в Крокус Сити Холле и в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский».

Организатор шоу в Москве – компания EuroEntertainment. С 2003 года она реализует проекты в областях классической, популярной и рок-музыки, а также театрально-акробатические шоу на всей территории России. Репертуар компании включает концерты Мадонны, Стинга, Queen, Хью Лори, ILDIVO, Патрисии Каас, Джеффа Бека, Gregorian, Гару, Тарьи Турунен, Сары Брайтман, Жванецкого и других артистов.

Официальный сайт шоу – www.titanic-live.com

Официальный сайт организатора – www.euro-ent.ru

Официальные билетные компании: www.19-00.ru, тел. +7 (499) 685-19-00

www.ponominalu.ru+7 (495) 228-20-80

Дополнительная информация, запросы интервью и аккредитация:

Ольга Линниченко +7 (926) 278-02-88, linnichenko@euro-ent.ru