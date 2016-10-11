Ростов-на-Дону — 24: Прогрессоры

Текст: Виталий Лейбин, Алиса Плюхина, Никита Зимин

Корреспонденты: Олеся Меркулова, Юлия Степанова, Карина Писоцкая, Валерия Танашкина, Максим Евдокимов, Дарья Зимина, Татьяна Мироненко, Мария Шестерикова, Егор Сергеев, Дарья Сеськова, Сергей Степанов, Павел Ларькин, Галина Зарщикова, Михаил Кругликов, Мария Алексеева

Видео: Алиса Петрова

Фотография в шапке: Екатерина Котелкина

Более 1000 статей, 300 точек новостной трансляции (полную версию читайте здесь), почти 300 участников, шесть дней подряд интенсивного творческого труда и общения из Ростова-на-Дону и других городов России и мира — формальные итоги 10-го юбилейного Медиапогиона. Специальной темой этого Медиполигона стали общественные и гражданские инициативы и движения. Продолжением этой темы станет Медиаполигон на всю страну (одновременно по многим городам), посвященную связям инициатив в разных городах и трансляции опыта. Таким образом Медиаполигоны и Лес.Медиа становятся платформой для развития сообществ. Первая часть итогового текста посвящена как раз людям, которые представляют сообщества и инициативы — «прогрессорам».

— Если бы понты светились, наш город бы взорвался.

— Ростов — город понтов! — смеясь рассказывает Хамиль из рэп-группы «Каста», один из самых популярных людей города.

В этой фразе, конечно, есть и ирония, и гордость. Ростовчане гордятся городом, и многое делают не ради пустых понтов, а ради его славы. Вот и Хамиль помогает Медиаполигону потому, что любит Ростов.

Медиаполигон «Ростов-на-Дону — 24» имел ключевую тему: поиск «героев нашего времени», тех людей, кто активно меняет жизнь вокруг себя, неформальных лидеров, «прогрессоров» (как называл таких людей известный исследователь и знаток глубинной России Вячеслав Глазычев, использовав важное слово из книг братьев Стругацких).

Герои говорят о городе подробнее, чем фасады. Компании и предприниматели, которые решили помочь Медиаполигону, делали из гордости за город больше, чем из желания рассказать о товарах и услугах. Так, ростовский Сбербанк (генеральный спонсор проекта в Ростове —- Юго-Западный банк ПАО Сбербанк) помог нам с поиском прогрессоров, рассказал об опыте своих благотворительных проектов и о самых интересных бизнесах, которые поддерживаются специальными программами кредитования. «Билайн» помог медиаполигонщикам быстрой связью и рассказал о том, как строятся коммуникации между общественным и предпринимательским сектором и СМИ, «Дон-Плаза» не только дали помещение, а сеть «Хорошие рестораны» — спасибо Роману Панченко и Вадиму Кисляку — не только кормили участников, но и показывали город, подсказывали интересных людей, интересные места. Найти в Ростове прогрессоров нам помогли коллеги из крупнейшего медиахолдинга в Ростове «Дон-Медиа», из «Радио Ростова» и друзья из журнала «Эксперт-Юг». А Владимир Козлов, главред «Эксперта-Юг» и издатель журнала Prosodia Андрей Рослый и его коллеги из Южного федерального университета, «гуру ростовского пиара» Сергей Смирнов буквально открыли нам живой город.

Прогрессоры

— Я очень переживаю, что на благотворительном забеге «Дай пять» будет бежать мало людей, — рассказывала нам организатор благотворительной акции журналист-фрилансер Александра Воскресенская. — Все думают, что 5 километров — это очень много, ведь они со времен уроков физкультуры не бегали.

9 октября, несмотря на такой ветер, что срывало указатели, в забеге приняли участие сотни человек. Взносы участников пошли в фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Дарина».

Автор первой заметки в ленте Медиаполигона о прогрессорах Олеся Меркулова сама пробежала с утра 5 километров и была на фоне школьных воспоминаний шокирована, что не умерла. На самом деле это оказалось несложно, можно было даже брать интервью, пробегая по Пушкинской улице.

— Системно я начала заниматься социальными проектами после того, как знакомый предприниматель попросил меня разработать концепцию социально ответственного бизнеса для его компании, — рассказывает Александра Воскресенская.

— Они хотели помогать, но не знали, как начать и что делать. А я журналист, и периодически собирала какие-то благотворительные деньги.

В будущем журналисты, не занятые в бодрящей, но однообразной деятельности по обслуживанию информационных войн по разные стороны линии фронта, должны будут освоить что-то еще, быть больше, чем журналистами. И один их самых интересных путей — стать организаторами общественных движений. Это похоже на естественное продолжение профессии медиаспециалиста, коммуникатора, профессионала, который связывает других людей. В этом одна из причины, почему мы посвятили Медиаполигон гражданским движениям.

— А вы знали, что детских домов сейчас нет? — спрашивает Павел Карнаух из клуба добровольцев «Академия Надежды»

— Нет.

— А вот их нет. Теперь это — центры помощи детям. А мы оказываем помощь им.

Павел Карнаух работает в клубе добровольцев, который выполняет сразу две важные функции: помогает детям и обучает волонтеров, которые помогают детям.

Кто-то приходит в это дело ненадолго, а кто-то, как и Павел, остается навсегда. Он прошел своеобразный карьерный путь волонтера: помощник вожатого на детском празднике, вожатый, координатор фестиваля, а в 2012 году уже руководитель фонда.

— В детстве вследствие своей гиперактивности я получил травму. В результате — клиническая смерть, реанимация, инвалидность. Всю свою жизнь я сталкиваюсь с трудностями и методично преодолеваю их. Это натолкнуло меня на мысль о том, что теперь пора уже помогать другим. Я, будучи человеком с ограниченными возможностями здоровья, искал что-то свое, набивал свои шишки, и стал волонтером. Преодолевая сложные ситуации, я достиг ощущения, что я счастлив, несмотря на свои ограничения.

Опыт ростовских общественных инициатив интересен как раз историями успеха и преодоления, тем, что может быть интересно в других городах как опыт и как знание. Отсюда в ноябре 2016 года мы собираемся разворачиваться Медиаполигон на всю страну, посвященный как раз живым неформальным движениям, прежде всего тем, кто готов делиться опытом.

В спортзале Российской академии правосудия в Ростове — вечерняя репетиция творческой группы «Поколение LEX». Слева от волейбольной сетки — средневековые мечи и драки, справа — танцы, девушки и драматические монологи. Так и втягиваются «сложные подростки» в театр: через драки — в танец и драму, через рэп — в стихи и декламацию. На сторонний взгляд подростки самые обычные: да, есть девочка со сбитыми костяшками пальцев в драках фанатов, но зато она умеет настроить аудиоаппаратуру и танцует в спектакле, а вот один из главных героев — говорят, он не без проблем с законом в прошлом, но зато теперь ведет себя по-рыцарски. И не только в спектакле.

Участники творческой группы уже поставили в проекте «Премьера» спектакль про войну Красной и Белой Розы, «Черную стрелу» Стивенсона. Причем плохое поколение рыцарей играют подростки, а старших — взрослые актеры. Успех в городе — огромный.

— Метод в том, чтобы максимально использовать то, что есть в самих детях, фактуру и характер, в том числе и «проблемы», — говорит руководитель «Поколения LEX» и режиссер постановки Светлана Пахомова. — Нет задачи вырубить лес под корень и что-то построить в чистом поле.

Социальный театр — это не про то, чтобы заставить подростка перевоплощаться в другого, а про то, чтобы найти сильные, творческие интересные стороны в нем самом.

— То есть они в «Черной стреле» должны найти историю про себя?

— Конечно, они и находят себя, это же история про власть, любовь, прощение, поступок.

Светлана Пахомова просит найти в Москве и в других регионах партнеров с помещением для их спектакля (лучший партнер — это взрослый театр, который готов участвовать) — очень хорошего, чтобы можно было и показать историю, и рассказать о технологии социального театра и поговорить в рамках этого с профессионалами о проблемах социальной работы с подростками.

В Ростове-на-Дону, похоже, бум театра, причем с социальным звучанием и эффектом. Нашим корреспондентам удалось пройти вместе с создателями квестового спектакля «Голос города» по Ростову.

— Наши спектакли проходят пока в двух городах: в Ростове и Краснодаре, в планах еще Сочи. Но это совершенно разные постановки, по темпоритму, по сценарию, драматургии, — рассказывает Роман Баштовой, руководитель проекта «Голос города».

— А в чем конкретно различия?

— Вот тут действительно у нас получилось отследить и подчеркнуть разницу двух городов. Ростов — город широкий как Дон, и у нас финал воодушевленный, широкая Садовая, невероятно огромная и таинственная Театральная площадь, которую мы представляем как амфитеатр. Мы представляем ростовчан как размеренных, спокойных, с большим сердцем, добродушных. Если говорить про Краснодар, то он — про краснодарца, яркий, эксцентричный, динамичный. Мы там и танцуем, и прыгаем. Этого мы и добиваемся: подчеркнуть индивидуальность каждого города и показать ее другим.

Про социальный театр как метод реабилитации нам рассказали в «Ростове без наркотиков». Там бывшие наркоманы тоже читают монологи. Но самое интересное — у них на ферме много животных, природа, волонтерская стройка. И люди, которые работают там, понимающие всю тяжесть истории человека с наркотическим прошлым.

— Я начал принимать в 90-х, — делится Станислав Горяинов, руководитель движения «Ростов без наркотиков».

— Тогда еще модно было формировать свои банды: панки, скинхеды, просто уличные бандиты.

— Почему вы начали употреблять?

— Не знаю, от интереса, а может, от скуки. Я похоронил всех друзей, они умерли на моих глазах, передозировка... Уже как 15 лет ничего не принимаю и даже сам решил основать центр для людей в безвыходной ситуации.

— Хочу помочь им найти выход, в который сам когда-то вышел.

— Говорят, вы сейчас столкнулись с серьезными финансовыми трудностями.

— Да, нам действительно не хватает денег. Место, куда мы сейчас едем, находится в ужасном состоянии: это просто вагон поезда, где живут мои подопечные. В отличие от женского и мужского центра, это место действительно страдает.

— Вы его отстраиваете?

— Конечно! Не жить же людям в таких условиях. Мы сейчас кидаем клич по всему городу в поисках людей, которые могут пожертвовать теплые вещи, продукты и все, что не жалко. Приносить нужно по адресу: улица Кулагина, 37. А всех волонтеров мы накормим тортиком и чаем, — улыбается Станислав, — девочки приготовили.

Не только в театре можно становиться лучше. Например, есть в Ростове такой Степаныч, один из ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, он сейчас тренирует дворовых футболистов. Просто так, бесплатно. Еще и турниры устраивает, победа в которых, говорят, куда дороже призов — конфет или пластиковых кубков.

Футбольного тренера Геннадия Степановича Святеца все в Ворошиловском районе донской столицы знают под дружелюбным прозвищем Степаныч.

Родился Степаныч в 1945 году, когда война шла к концу. Первую спортивную награду получил тринадцать лет спустя — стал чемпионом школы по гимнастике. В 1964 году Геннадий Святец переезжает в Ростов, играет за команду ГПЗ-10, уходит в армию, где продолжает заниматься футболом, участвует в розыгрыше кубка ГСВГ.

Конец 80-x. Чернобыль. Степаныч — один из ликвидаторов катастрофы. Работа тяжелая. У многих настроение паршивое, состояние — соответствующее.

— Как только мое состояние ухудшилось, стал по утрам бегать по 3 километра, обливался холодной водой, — рассказывает о своих чернобыльских буднях Геннадий Степанович.

— Однажды я написал письмо супруге, чтобы она выслала мне мяч, и вскоре я его получил. На следующий день мы с ребятами выбрали поляну, сделали ворота и после работы организовали две команды. Провел я несколько матчей, а в октябре вернулся в Ростов, передав мяч новой группе.

В этом году Степанычу исполнился 71 год. Он каждый день утром приходит в парк «Дружба» и проводит тренировки с молодежью. Здесь может поиграть любой мальчишка, и это бесплатно. Занимается Степаныч этим уже десять лет. Сначала организовывал турниры возле своего дома. Потом его пригласили на площадку в парке «Дружба». Примечательно, что сейчас работает на этой площадке один — он и тренер, и сторож, и дворник. Конечно, помогают ребята, которые тренируются у него, определенные вопросы решает районная администрация.

Одна из проблем социальных и общественных движений в городе и в стране в том, что мы говорим о них со звериной серьезностью и с каким-то скучным пафосом, как на уроке. Это, кстати, школьники отлично чувствуют.

В храме в Халтуринском переулке — что-то вроде субботника или трудового урока у школьников. Ростовчане спешат на работу, проходя мимо храма, они оборачиваются на крики учительницы:

— Что ты сидишь? Давай, за работу, я видела, что ты уже давным-давно завязал шнурки!

Второклассник надевает перчатки, вздыхает и начинает очищать территорию. Колени на его школьных брюках перепачканы землей.

— Я вообще отличник, а они из меня то дворника делают, то идиота, — говорит второклассник Рома, — вы только так пишите, чтоб мама не видела. Ну, про идиота.

Но и травматический детский опыт иногда становится ресурсом развития.

— В школе я как-то сорвал растение в зеленом уголке, за что учительница поставила меня в угол со словами: «Стой, пока не отрастет». И я стоял. А в мыслях повторял: «Расти скорее», — вспоминает Юрий Корушев, ведущий праздников, организатор движения «Ростов — город будущего» (РГБ). — С того момента я никогда не причиняю вреда окружающей среде.

«Ростов — город Будущего» (РГБ) — некоммерческая организация, реализующая в Ростове-на-Дону ряд экологических проектов, за которыми стоят неравнодушные люди.

— Мы начинали с единовременной акции по сбору вторсырья, а в итоге это переросло в успешный проект.

В городе уже установлено 600 контейнеров для ПЭТ-бутылок, проходят ежемесячные акции по раздельному сбору мусора, а помимо этого РГБ проводит экологические образовательные проекты для детей и занимается созданием базы профессионалов праздничной индустрии, которые готовы безвозмездно помогать в организации благотворительных акций.

— Думаю, что Ростову не хватает людей, мыслящих созидательно. Вот мы пытаемся заложить в сознание определенные ценности, а достаточно просто поменять окружение вокруг. Ведь переулок Соборный — тот же Ростов, но с разительно иной атмосферой: музыканты, художники, парочки, тихо беседующие на скамейках. Какой-то другой образ жизни, а всего-то обустроили один переулок.

Люди должны относиться к городу, как к собственному жилью. Ведь, по сути, мы все живем в большой коммунальной квартире. Заведутся тараканы у соседей, появятся и у меня.

Целую серию потрясающих материалов в ленте Медиаполигона было сделано из хосписа «Преодоление»:

— А это Мариночка, — знакомит меня с пациенткой сестра-хозяйка. — Привет, Мариночка!

Пациентка внимательно следит за моими действиями.

— Смотри, какой у меня есть котенок, — женщина достает игрушечную кошку. — Обязательно заведи себе котенка. Вот увидишь — легче будет. Она ляжет тебе на ножки и вылечит. Естественное прогревание все-таки. Это мне Наташа купила.

— Наташа — это ее двоюродная сестра, — шепчет сестра-хозяйка.

Вдруг Мариночка начинает плакать навзрыд.

— Я хочу к маме с папой! У меня мама умерла, папа умер, я как будто безродная. Я даже на кладбище не могу сходить.

Беру женщину за руки, опускаясь рядом с ней на колени. Марина сжимает ладони. Ногти сгрызены до мяса.

— Знаешь, какой у меня папа хороший был? Мы с ним играли в детстве всегда, он так меня любил! А теперь что? Ой, какие кольца у тебя красивые. Когда в следующий раз придешь, принесёшь мне такое же колечко? Ты же придешь еще?

— Приду, конечно, — заглядываю Мариночке в глаза, снимаю с себя кольцо и надеваю ей на безымянный палец.

Это мы теоретически говорим, что одно из частых расширений для профессии журналиста находится в «третьем секторе», а на самом деле для репортера просто трудно оставаться нейтральным, совсем не вмешиваться в ситуацию. Но самое главное — не забывать, что наши прогрессоры не гости с другой планеты, не безупречные городские герои, а просто люди, которые меняют мир вокруг себя здесь и сейчас. Локально, но эффективно. Доказывая, что в этом нет ничего сверхъестественного, что каждый может стать немного прогрессором.

Продолжение следует