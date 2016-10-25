ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ОПЕРЫ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ! ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АРТ-ПРОЕКТА «ТЕНОРА XXI ВЕКА»

Каждый концерт арт-проекта - по-настоящему уникальное событие: солисты, выступающие на ведущих оперных площадках мира (Ковент-Гарден, Сан-Карло, Цюрихский оперный театр, Гевандхаус, Веймар-холл, Авансцен-опера) собираются вместе, чтобы дарить публике удовольствие и самим получать от этого радость.

В 2006 году Дмитрию Сибирцеву - российскому музыканту и продюсеру, удалось собрать ведущих теноров престижных московских и европейских оперных театров – Государственного Академического Большого Театра России, Московского Академического Музыкального Театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, Московского театра Новая Опера им. Е. Колобова, Московского театра «Геликон-Опера», LEIPZIG OPER (Германия). С тех пор, «ТенорА XXI века» познакомили зрителей всего мира более чем с 40 различными программами, им рукоплескали в 25 странах мира, коллектив постоянно принимает участие в культурных программах правительственных встреч на высшем уровне.

В Новый Год мы все привыкли делать друг другу подарки. Именно поэтому «ТенорА» решили подарить своим зрителям возможность самим определить репертуар этого концерта и выбрать 26 песен, которые в нем прозвучат. Для этого, на сайте проекта на tenors21century.com объявлено он-лайн голосование. Эта юбилейная программа получила название «НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ПО ЗАЯВКАМ, или THE BESTище».

Не секрет, что именно тенора во все времена были и остаются любимцами публики. Их пение невольно заставляет замереть и порождает желание слушать еще и еще. Каждый тенор – это всегда яркая творческая индивидуальность, артист, который не привык с кем-то делить сценическое пространство. Он всегда главный герой и именно к нему должно быть приковано внимание. Тем удивительнее объединение стольких замечательных певцов в одном проекте. И более того, крепкая дружба между очень разными людьми. Когда они собираются вместе, вы имеете возможность прикоснуться к чуду!

Ждем вас 23 декабря в VEGAS CITY HALL.

Начало концерта — 20.00

Справочная информация

Оставаясь солистами и продолжая свою сольную карьеру, вот уже в течение десяти лет певцы собираются вместе и дают в год свыше 100 концертов. За время своего существования «ТенорА XXI века» познакомили зрителей всего мира более чем с 40 различными программами, в которых каждый певец обязательно исполняет несколько сольных произведений.

«Посвящение Паваротти», «Passion», «Нет песни без тебя», «Золотые шлягеры о любви», «Итальянская коллекция», «От героев былых времен», «Музыка мирового кино», «Детская», «Золотой век советского танго», «Cosa Nostra», «Под солнцем Неаполя», «Шедевры мирового мюзикла» - эти и другие программы составляют поистине «золотой фонд» арт-проекта, общее количество произведений, исполненных солистами коллектива уже превысило две тысячи.

«ТенорАм XXI века» рукоплескала публика в США, Канаде, Китае, Южной Корее, Австрии, Германии, Греции, Италии, Израиле, Кипре, Ливане, Нидерландах, Македонии, Черногории, Польше, России, Литве, Белоруссии, Азербайджане, Таджикистане, Латвии, Казахстане и других странах, арт-проект постоянно принимает участие в культурных программах правительственных встреч на высшем уровне.

За успешную концертную и просветительскую деятельность Арт-проект «ТенорА XXI века» удостоен Премии «Национальное достояние» (2007) и Премии Города Москвы в области литературы и искусства (2013), солисты проекта Максим Пастер, Александр Богданов, Михаил Урусов и Дмитрий Сибирцев в разные годы становились лауреатами Премии Фонда Ирины Архиповой, Михаил Урусов отмечен званием «Заслуженный артист России», а Александр Захаров - «Заслуженный артист Ингушетии». Все солисты проекта — победители и призеры многих международных конкурсов вокалистов.