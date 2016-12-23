Новый год по науке Стишки Деду Морозу, новогодние песенки и хороводы вокруг елочки - это все прошлое.

23 декабря 2016 размер текста: a a a

Настоящий праздник будущего - научная елка под названием WOW! HOW? Проходит она проходящая в Российской академии наук с 24 по 30 декабря. В эти дни здание ее президиума РАН в Москве на Ленинском проспекте, 32а превращается в настоящую лабораторию, в которой за два часа происходит 37 научных открытий.

Уже в фойе посетителей встречают увлекательные мастер-классы. А само представление полно уникальных новогодних чудес, которые, в отличие от привычных, имеют вполне научное объяснение. На таких елках не скучно ни детям, ни взрослым - потому туда идут целыми семьями.