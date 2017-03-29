Участники Sziget Festival-2017 дадут единственный концерт в Москве!

9 апреля в клубе Glastonberry состоится первый в России сольный концерт одной из лучших балканских групп - DUBIOZA KOLEKTIV!

Это знаковое событие для клуба - впервые на сцене Glastonberry группа, принимавшая участие в качестве одного из хедлайнеров легендарного фестиваля Glastonbury Festival! Летом 2017 года Dubioza Kolektiv выйдут на сцену Sziget Festival-2017.

Dubioza Kolektiv является одной из наиболее популярных музыкальных групп Боснии и Герцеговины. Музыка группы состоит из различных стилей, начиная от регги и даба, заканчивая роком, смешанным с политической лирикой. За время своего существования Dubioza Kolektiv успели выступить на сценах крупнейших европейских фестивалей (таких как Sziget, EXIT, WoodStock и голландский EuroSonic), а так же засветиться в номинациях MTV EMA (победа в категории "Лучший артист Адриатического региона") и IMPALA ("Независимый альбом 2011").

Именно так, по заверениям BBC и журнала Time, звучит "подлинный голос боснийского народа" и настоящая балканская музыка!