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Участники Sziget Festival-2017 дадут единственный концерт в Москве!

9 апреля в клубе Glastonberry состоится первый в России сольный концерт одной из лучших балканских групп - DUBIOZA KOLEKTIV!

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29 марта 2017
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Это знаковое событие для клуба - впервые на сцене Glastonberry группа, принимавшая участие в качестве одного из хедлайнеров легендарного фестиваля Glastonbury Festival! Летом 2017 года Dubioza Kolektiv выйдут на сцену Sziget Festival-2017. 
 
Dubioza Kolektiv является одной из наиболее популярных музыкальных групп Боснии и Герцеговины. Музыка группы состоит из различных стилей, начиная от регги и даба, заканчивая роком, смешанным с политической лирикой. За время своего существования Dubioza Kolektiv успели выступить на сценах крупнейших европейских фестивалей (таких как Sziget, EXIT, WoodStock и голландский EuroSonic), а так же засветиться в номинациях MTV EMA (победа в категории "Лучший артист Адриатического региона") и IMPALA ("Независимый альбом 2011"). 
 
Именно так, по заверениям BBC и журнала Time, звучит "подлинный голос боснийского народа" и настоящая балканская музыка!
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