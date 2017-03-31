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Всемирный День цирка отметят на мюзикле «Принцесса цирка»

Известнейшие цирковые артисты отметят свой профессиональный праздник в Театре мюзикла

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31 марта 2017
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Всемирный день цирка отметят в Театре мюзикла – 7-го апреля состоится 
 
специальный показ мюзикла «Принцесса цирка» для самых известных представителей российской цирковой индустрии. В качестве гостей спектакля приглашены Максим Никулин, Вячеслав Полунин, Юрий Куклачев, Павел Брюн, Юрий Дуров, а также участники проекта «Цирк со звездами».
 
Специальными гостями станут цирковых артисты проекта GigZone. Фойе театра превратится в цирковую площадку, где артист Cirque du Soleil, участник ТВ шоу, постоянный гость цирковых фестивалей, Антон Монастырский представит свой уникальный номер с хула-хупами. Один из лучших жонглеров-эквилибристов мира Евгений Симоненко исполнит номер "Ваш Пьеро". Лауреат многочисленных цирковых фестивалей, в том числе Мадридского фестиваля, престижного Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло (1994) Василий Деменчуков, постановщик уникального номера «Эквилибр со стульями» для мистера Х в мюзикле «Принцесса Цирка», исполнит свой номер на стульях.
 
Кроме того, в самом спектакле «Принцесса цирка» занято множество цирковых артистов: это первый мюзикл, куда интегрированы настоящие цирковые номера. Все исполнители главных ролей перед запуском спектакля в течение нескольких месяцев проходили специальную цирковую подготовку в Канаде. В спектакле также заняты Валерия Ланская и Ефим Шифрин, которые были одними из самых ярких участников проекта «Цирк со звездами». 
 
Для обычных зрителей на протяжении двух выходных 8-9 и 15-16- го апреля в Театре мюзикла перед спектаклями также будут работать «цирковое фойе»: всех желающих научат крутить тарелочки, жонглировать шляпами, покажут фокусы и много других интересных трюков.
 
Международный день цирка традиционно отмечается в третью субботу апреля, в этом году эта дата приходится на 15-е апреля. Цель праздника - показать цирк во всем его великолепии и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и представлениями, а также подчеркнуть огромный вклад циркового искусства в мировую культуру.
 
Художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой: «Цирк - это искусство самых благородных, отважных и счастливых людей. Там все настоящее. И поэтому Международный день цирка - это праздник настоящих  людей».
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