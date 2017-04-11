Какое постельное белье самое практичное и долговечное?

Приятное на ощупь, дышащее, подходящее по сезону постельное белье – залог комфортного сна и бодрого пробуждения. Однако вместе с тем постельное белье должно быть еще и практичным, гигиеничным, долговечным. Какие же материалы, использующиеся в текстильной индустрии, подходят под все эти критерии?

Разумеется, качество и эксплуатационные характеристики конкретной модели постельного белья зависят не только от сырья, из которого она изготовлена, но и от производителя, его добросовестности, стандартов, ценовой политики. Тем не менее, материал ткани – это один из краеугольных факторов, который непосредственно влияет на эксплуатационные качества простыней, одеял, наволочек и их практичность.

Сегодня в индустрии постельного белья кроме хлопка активно используют шелк, лен, тенсель, бамбук и другие натуральные и синтетические материалы. Рассмотрим основные, самые популярные или набирающие популярность.

Из хлопковых моделей особого внимания заслуживает крученое сатиновое плетение. Для него характерны высокая плотность нитей, гладкая «шелковая» поверхность с блеском с внешней стороны. Такое белье приятно на ощупь. Дополнительным плюсом является то, что сатин не мнется и отличается отменной прочностью. Качественное сатиновое белье выдерживает более 200 стирок.

Льняное белье также очень хорошо «переживает» стирки и отличается завидной прочностью нитей. Уникальные свойства льняной нити делают белье гигроскопичным. Еще один плюс льна – умение подстраиваться под температуру в спальне, летом на кровати с комплектом белья из этого природного материала прохладно, а зимой – тепло. Лен гигиеничен и умеет дышать. Хорошее льняное постельное белье будет служить до 300 стирок.

Бамбуковое белье – очень практичное, гигиеничное, дышащее, терморегулирующее. Вместе с тем, постель из бамбука быстро впитывает влагу и испаряет ее, благодаря пористой структуре. Другими словами, под бамбуковым одеялом и на бамбуковых простынях будет комфортно спать в любое время года. Однако стоит помнить, что несмотря на все свои практичные свойства, бамбук следует стирать на деликатном режиме, так как его волокна могут ломаться.

Отличной альтернативой обычному хлопчатобумажному белью может также стать шелк и прочный тенсель, а при выборе детских моделей - фланель. Несмотря на свои преимущества, они остаются доступными в финансовом отношении. Полный ассортимент моделей постельного белья из различных материалов, различных размеров и дизайна вы можете посмотреть на сайте профильного магазина – http://spim.ru/shop/postel/.