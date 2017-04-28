Голосование светом

Четвертый ежегодный Фестиваль уличного кино этим летом проедет более 60 городов, устраивая массовые показы молодых российских режиссеров на открытых площадках по всему миру. Мало кто знает, что один из самых успешных некоммерческих проектов страны последних лет вырос из инициативы двух молодых дальневосточников. РР поговорил с основателями фестиваля — Александром и Маргаритой Щеряковыми

АЛЕКСАНДР. Мы из Владивостока. Занимаемся общественными проектами в разных городах России. За последние 8 лет перепробовали все, что связано с развитием городов: культура, образование, инфраструктура, благотворительность. В 2012 году мы поставили перед собой задачу исследовать лучшие практики работы с городами, когда-либо воплощенные в мире, и начали налаживать связи с лидерами некоммерческих организаций, урбанистами и социологами из 40 стран мира. За небольшой срок мы собрали более 700 рецептов работы с городами и горожанами, некоторые из которых затем воплотили в жизнь. Мы внедряли в российский контекст заимствованные технологии, экспериментировали с формами, меняли проекты до неузнаваемости. Наш лабораторный стол был размером с регион. Фестиваль уличного кино появился не сразу. Ему предшествовал подсмотренный в Штатах уличный кинотеатр.

Что было до

МАРГАРИТА. В 2012 году во Владивостоке проходил саммит АТЭС. К саммиту построили удивительный амфитеатр на берегу моря, но он простоял пустым почти год. Администрация не взялась наполнить его жизнью, а горожане то ли робели, то ли фантазии не хватало. В общем, так бы и стоял, но однажды вечером мы натянули старый баннер между деревьями, поставили шипящие колонки и начали крутить кино для всех желающих. Уже на третьем показе амфитеатр был заполнен битком, а это около тысячи мест. Про кинотеатр написала региональная пресса. К нам начали приходить музыканты, поэты, общественные деятели и предлагать самые разные программы перед кинопоказом. За несколько недель амфитеатр ожил. Мы сменили парусящий на ветру экран новым, найденным буквально в толпе, скинулись на новые колонки – и Владивосток получил нормальный летний кинотеатр в центре города, совершенно бесплатный и сделанный самими жителями без какой бы то ни было поддержки сверху. Появилось место тотальной городской самоорганизации, в котором каждый мог стать соавтором или просто посмотреть кино под звездным небом. Мы далеки от настоящего кино. Уличный кинотеатр и сопутствующие проекты были созданы нами как площадка для активизации горожан, пример того, как молодежь может оживить пустующие городские пространства.

Кто придумал фестиваль

АЛЕКСАНДР. В какой-то момент нам начали писать из других регионов: подскажите, как у вас это получилось, поделитесь советом. Когда количество подобных писем, сообщений в соцсетях, телефонных звонков стало вызывающим, мы собрались вместе и задумались: не приедешь ведь сразу в несколько десятков городов, чтобы все показать. Тут и пришла мысль о путешествующем фестивале. Мы решили за несколько недель проехать всю страну, устраивая уличные показы во всех крупных городах. Но не самим, а с активным включением местных команд. Пусть над фестивалем работают столько желающих, сколько получится.

МАРГАРИТА. И раз мы все-таки взялись делать кинофестиваль – дело для нас новое и непривычное, – нужно было поработать с режиссерами, объявить кампанию по сбору заявок, отобрать лучшие фильмы. Мы начали погружаться в эту кухню и скоро поняли, что все главные кинофестивали отличает одна особенность – претензия на элитарность. В этом смысле они все как один: светская тусовка, золотые статуэтки, пресса, красная дорожка. Если на каком-то кинофестиваль еще этого нет, значит он хочет таким стать. Все хотят дотянуться до Оскара. Формат один, он исключителен и в его правильности не может быть сомнений. Но современная кинофестивальная практика крайне неудобна — и режиссерам, и зрителям. Режиссерам она диктует необходимость ориентироваться не на зрителя, который не имеет права голоса, а на ограниченное число экспертов в жюри. Зрителям же типичный фестивальный формат или непонятен, или недоступен. Вот, например, хочешь поехать на Московский кинофестиваль из Владивостока? Получи аккредитацию и купи билет на самолет. Может ли это сделать обычный дальневосточник? Вряд ли. Да и к тому же: «Зачем далеко ехать, если выбирать победителя все равно буду не я?» Жюри опытное, жюри знает, что делает. А можно ли хотя бы в качестве эксперимента сделать иначе? Наверное, можно. Но мало кто пробовал.

Как смогли в первый раз

АЛЕКСАНДР. Это были еще контуры, одна задумка. Нужно было хотя бы раз проехать всю страну, чтобы понять, как это работает. И мы проехали. Договорились с дальнобойщиками, сели на шестнадцатиметровую фуру и рванули до Москвы, показывая фильмы молодых российских режиссеров на набережных и в парках — проехали 15 городов. За год подготовки нам прислали 617 короткометражек со всей страны. Часто — откровенный треш, но были и достойные работы. Мы отобрали 10 лучших и показывали их в каждом городе. Зрители голосовали за лучшие фильмы светом фонариков и телефонов. Мы замеряли уровень света — и ехали дальше. В Москве произошел по-настоящему народный отбор, в нем приняли участие более 14 тысяч зрителей. Мы сотрудничали с городскими сообществами, и в результате у нас было огромное количество активностей, сопутствующих кинопоказам. Все самое яркое, живое и самобытное стекалось на наши площадки. Города конкурировали, старались перещеголять друг друга: в Челябинске организаторы привели на площадку живого верблюда, в Омске построили к нашему приезду амфитеатр, в Иркутске экспериментировали с жидким азотом, в Саратове для кинопоказа освободили от торговых палаток целый квартал и наставили там инсталляций. Мы были похожи на странствующих дервишей. Поговорив с нами, жители из восьми регионов придумали свои общественные проекты, активисты из шести городов создали постоянные уличные кинотеатры, а команда из Нытвы запустила первый в России кинотеатр на воде. Что касается режиссеров, то они получили возможность быть увиденными и стать обсуждаемыми тысячами людей по всей стране. И это, может быть, более ценная награда, чем статуэтка. Итак, уже в 2014 году у нас наметились две задачи – продвигать молодых кинематографистов и развивать городские сообщества и городские пространства.

Сколько преград преодолели

МАРГАРИТА. Честно говоря, мы не планировали так активно уходить в эту историю. У нас было много планов в Приморье, но невольно запущенные нами процессы уже нельзя было остановить. В начале 2014 года фестиваль был презентован Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну. Почти тут же на нас начали выходить европейские киноакадемии, муниципалитеты и активисты с предложениями продлить маршрут и доехать до них. Как и российские города. В большинстве из них за первый же год сложились команды, готовые взяться за дело снова. Нам стали звонить и писать из Якутска, Мурманска, Краснодара, то есть оттуда, куда мы просто не смогли добраться на первый раз. И мы взялись делать новый тур, еще более сложный. Мы решили пересечь весь континент, проехать 50 городов, собрать международную программу и перевести ее на языки всех принимающих стран. Не буду пересказывать, как нам все это далось, учитывая, что ядро команды – это мы с Сашей, сидящие на периферии страны, вдалеке от спонсоров, власти и большого кино. За год мы собрали и перевели более 400 фильмов из 12 стран, сформировали настоящую сеть на всем пути следования. Над фестивалем работали сотни людей по всему континенту, объединенных только с нами только общей идеей. За кадром были конфликты с близкими, которые не верили ни в нас, ни в проект, затянувшееся безденежье. Но фестиваль 2015 года собрал более 110 тысяч зрителей из 47 городов, включая почти все европейские столицы. Мы проехали от Владивостока до Лиссабона, поставили мировой рекорд как самый длинный путешествующий фестиваль, сформировали целое движение, включающее тысячи активистов и зрителей. За два дня до отъезда из Владивостока мы втянули в нашу команду совершенно безумных молодых ребят – Матвея и Женю, побросавших дела и поехавших снимать наше путешествие. Это изменило их жизнь. Матвей остался работать в Петербурге, недавно летал с нами делать один проект в Грецию, а сейчас уехал с другим проектом в Дубай. Женя провела выставку в Пекине и готовится к большому проекту в Штатах.

Где нашли новые смыслы

АЛЕКСАНДР. Прошлое лето было сложным: курс евро рос, Европа переполнена беженцами, отношения с Россией все холоднее. Ехать на запад со своими мероприятиями казалось глупо. Нас пугали националистами на польской границе. Мы знали немного языков, у нас не было денег. Приходилось по несколько дней ночевать в машине. Но вот мы въехали в Европу, увидели первую площадь, битком набитую народом и по-русски кричащую нам: «Возвращайтесь еще!» — и поняли, что все не зря. Наш фестиваль стал мостиком между странами, способом рассказать о России миру.

МАРГАРИТА. Год назад наш фестиваль перерос континент и охватил 300 городов по всему миру. Путешествие, уличные площадки, отказ от статусного отбора, голосование светом, статуэтка из собранного металла — теперь это наш фирменный почерк, уникальная механика. Недавно нам написали два городских американских кинофестиваля: от них уходят люди, им нужны новые фишки и они просятся под наш флаг. Это уже что-то вроде франшизы. Даже не верится, но сейчас наши сторонники действуют по всей планете.

Что будет теперь

АЛЕКСАНДР. Этим летом фестиваль пройдет в 40 странах мира. В каждом городе главы администраций, общественные деятели и кинематографисты будут вручать нам кусочки металла, из которого впоследствии будет отлита фестивальная статуэтка. Она станет таким же народным продуктом, как и весь наш проект. Мы хотим, чтобы фестиваль не просто показывал фильмы, а стал бы проводником сильных человеческих историй. Пенсионер Евгений Гвоздёв построил яхту на балконе и совершил на ней два кругосветных путешествия. Приморский мужик Сергей Казнирук остановил табуреткой банду вооруженных рецидивистов. Рома Мельниченко в 16 лет основал собственную бизнес-империю. Таких историй масса. Мы будем собирать их весь год, во всех городах, и снимем о лучших из них 10 короткометражек, чтобы показать их на улицах планеты.

МАРГАРИТА. Нам кажется, что современный зритель имеет право и создавать, и оценивать медиаиндустрию. Все ярче новый тренд на демократизацию медиасреды, выведение её на улицы. Теперь мы создаем международное движение, которое объединит уличные кинотеатры, городских активистов, режиссеров и зрителей. Задача нелегкая, но нам по силам.