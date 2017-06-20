Гипермаркет Матрас.ру снова стал золотым призёром в соревновании интернет-магазинов

Матрац.ру в прошлом году уже отмечал своё десятилетие безусловным лидерством на просторах виртуального матрасного рынка. Наступивший год стал новым этапом развития крупнейшего продавца спальных принадлежностей, который в своё время был признан самым лояльным интернет-магазином Рунета. Такие почётные статусы были заработаны долгим упорным трудом сплочённого коллектива, способного успешно решать любые задачи в области дистанционных продаж товаров индустрии сна. Открытие новых филиалов в пяти крупных городах стало ещё одним достижением компании, которая изначально нацелилась на доминирование в этой рыночной нише.

Удалённая торговля матрасами вот уже несколько лет характеризуется предельно высокой конкуренцией, как между продавцами, так и среди производителей. Пятёрка крупных матрасных фабрик – Дримлайн, Орматек, Консул, Перрино и Промтекс Ориент постоянно наращивает объёмы производства. Зачастую количество предложений не соответствует спросу, что приводит к необходимости уценки остатков популярных коллекций и неактуальных моделей. В этих непростых условиях сотрудничество с такими флагманами продаж как Матрац.ру становится одним из критериев успешной конкуренции.

В этом случае продавец поставлен в более выгодные условия, чем производитель. Имея статус официального дилера десятка ведущих матрасных брендов, магазин Матрас.ру предлагает покупателям самую широкую торговую линейку изделий, реализуемых по ценам из первых рук. В то время как официальные интернет-магазины матрасных фабрик являются монобрендовыми виртуальными витринами, на которых представлена продукция одной торговой марки. Именно поэтому крупные торговые сайты, специализирующиеся на торговле матрасами всех узнаваемых брендов, могут похвастаться впечатляющими объёмами реализации.

Аналитики компании Матрац.ру уверены, что через год-два торговля спальными принадлежностями полностью переместится в интернет. При этом выживут только крупные игроки, способные предлагать покупателю большие скидки и оперативное индивидуальное обслуживание. Такой процесс пойдёт на пользу конечному потребителю, получающему доступ к новым преференциям и возможностям. Одновременно возрастёт уровень доверия, как к реализуемой продукции, так и к успешным продавцам с безупречной профессиональной репутацией.