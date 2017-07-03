Состоялась Церемония награждения премии «Права потребителей и качество обслуживания»

Каждый год премия в области высокого качества сервиса и производимых товаров «Права потребителей и качество обслуживания» собирает лучшие компании из разных сфер бизнеса: страхование, банковское дело, общественное питание, связь и др. Этот год не стал исключением: 16 июня состоялась 8-я ежегодная церемония награждения лауреатов Премии

Открыл мероприятие Форум, который позволил обсудить актуальные проблемы взаимодействия современного потребительского рынка, расставив приоритеты в системе первоклассного сервиса и качества предлагаемого товара, решить ключевые вопросы развития потребительской культуры России.

«Клиент всегда прав. Именно эта фраза является ключевым пунктом для компании ASUSпри определении уровня и качества сервиса, который мы стараемся предоставить нашим клиентам и партнерам», – делится опытом Директор по сервису компании ASUS в России и странах СНГ Сергей Кудрявцев.

Особое внимание в этом году на Форуме уделили качеству товаров и услуг для детей.

«Салон оптики для детей и подростков БИНОККИО первостепенное внимание уделяет качеству обслуживания маленьких клиентов, чтобы максимально удовлетворить их индивидуальные потребности. Премия для нас - огромный стимул двигаться и развиваться дальше», - поделился Дмитрий Чернышенко, Директор по развитию компании.

«БИБИКОЛЬ - уникальное детское питание: Мы верим в совершенство природы. Наша задача – отобрать самое лучшее и полезное по всему миру, чтобы ваши дети выросли здоровыми»,- комментирует Наталья Зенкевич, Бренд менеджер компании.

Нельзя не согласиться, что здоровье является неотъемлемойчастьюблагосостояния нашего общества. О важных аспектах в сфере медицины рассказала Татьяна Пескова, Медицинский директорООО «Лаборатория Гемотест»: «В сфере медицинских услуг одинаково важны обе составляющие – качество самой лабораторной услуги и сервисная составляющая обслуживания пациентов. Каждый день Лаборатория Гемотест проявляет максимальную заботу о пациенте, поэтому для нас так важна высокая оценка экспертов Премии».

Представители бизнес сообщества смогли не только обсудить актуальные вопросы современного потребительского рынка, но и обменяться опытом общения со своим потребителем.

«Мы стремимся стать больше, чем сетью заправок, где автомобилисты покупают качественное топливо. Мы хотим быть уголком комфорта в пути, где люди могут отдохнуть, вкусно поесть, выпить хорошего кофе, скачать детям мультфильм в дорогу. Сейчас мы вступили в активный диалог с потребителями и хотим выяснить все их запросы, предлагая для этого разные каналы коммуникаций. Отслеживая отзывы в социальных сетях, мессенджерах и мобильном приложении, мы можем оперативно исправлять любые недочеты в работе и добавлять новые полезные услуги. Спасибо нашим клиентам за то, что помогают нам становиться лучше. В первую очередь эта награда принадлежит им», - комментирует руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ Алексей Бобров.

«Покупка ювелирных украшений - это эмоциональный процесс, который может доставить большую радость или вызвать разочарование. Главная задача «585*Золотой» – приносить максимум позитивных эмоций, быть лучшими для наших покупателей!» - делится опытом Николай Кондратьев, Директор по статистике и развитию «Ювелирной сети 585*Золотой».

«Выбранная нами модель предоставления сервиса по бытовому обслуживанию населения полностью оправдала себя. В ближайших планах мы расширим количество услуг и планируем обеспечить выполнение до 100% запросов населения по принципу «одного окна». Получение высокой оценки не только от клиентов, но и представителей профессионального сообщества еще раз доказало нам правильность выбранного решения», — комментирует Директор департамента сервисных услуг для дома МГТС Игорь Брысов.

Итогом завершения программы стала торжественная церемония награждения лауреатов, ведущим которой выступил популярный телеведущий Первого канала Антон Привольнов. Для всех компаний-участников получение награды - подтверждение доверия потребителей.

«Приятно стать лауреатами премии в год 25-летия компании «Московские окна». Мы регулярно проводим тренинги для персонала. Стараемся год от года повышать качество обслуживания. Премия — это подтверждение того, что движемся мы в правильном направлении», — поделилась Ирина Родина, Директор по продажам компании «Московские окна».

«Стать победителем Премии очень значимо и ценно для нас. В этом году компания AFI Development представила рынку принципиально новую концепцию жилой недвижимости бизнес-класса – проект «Резиденции композиторов» на Павелецкой набережной. Мы традиционно уделяем большое внимание качеству строительства и уровню сервиса. Предвосхищая ожидания и пожелания покупателей, мы уделили большое внимание формированию уникальной творческой среды для жизни, работы и воспитания детей», - Ольга Нарт, Директор по маркетинговым коммуникациям. Департамент жилой недвижимости AFI Development.

«Компания Performance food как победитель премии в номинации «Приготовление и доставка еды» уделяет особое внимание качеству сервиса. Для нас важно, чтобы все было на высоком уровне, начиная от выбора продуктов и заканчивая доставкой питания», - отметил Генеральный директор Вячеслав Исаев.

«Приятно стать лауреатом премии в номинации «Салон оптики». Компания БИНООПТИКА много лет работает над повышением стандартов работы, качеством обслуживания. Для нас эта премия является подтверждением правильно выбранного пути», - делится впечатлениями Алексей Поликарпов, заместитель Генерального директора.

«Компания Шатура ведущий и самый узнаваемый бренд российской мебели. Мы с гордостью будем носить звание лауреата премии. Ведь это показатель высокой оценки экспертов и, самое главное, доверия клиентов», - Игорь Подстольный, Директор по маркетингу и развитию МК Шатура.

Кроме основных 10 номинаций, были озвучены победители в номинации «Выбор потребителей», награда в которой присуждается на основании оценок участников тестовой лаборатории Исследовательского холдинга РОМИР. Высокие оценки получили компании: ОАО «Фаберлик», ООО «МАПЕД РУС», MIXITи АПС ДСК– дома из клееного бруса.

Также среди лауреатов премии ТМ dmi Дятьково, Интернет-магазин женской одежды Gepur, Городской цифровой сервис Чудо техники, Группа Компаний «КИДБУРГ», Салон красоты «Saxap», Сеть фитнес клубов ЗЕБРА, Региональная сеть спортивных клубов премиум-класса Olymp, ООО «Нэт Бай Нэт - Холдинг» (бренд Wifire), Страховая компания «Согласие», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО Производственная компания АПС ДСК, ESET Russia, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ООО «ЗетТек», СКИН ФУД РУС, АО «Негосударственный пенсионный фонд Согласие», DAILY BY T, бренд POLARIS (ООО «Партнер-Энерджи»), ООО «БЭБИОНИКА», ООО «Экомилк», ООО «Тимекс ПРО».

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» инициирована Фондом «Социальные проекты», проводитсяво взаимодействии с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциацией компаний Интернет-торговли (АКИТ), Ассоциацией экспертов рынка ритейла, Национальным Рейтинговым Агентством (НРА) и др.

Генеральный партнер Премии – ASUSРоссия. Официальный бизнес-партнер Премии – BusinessFamily. Официальный партнер комфортного пребывания в аэропорте – LLCVIPLounge. Технический партнер Премии - ASTTelecom. Сладкий партнер – Tili-Testo.